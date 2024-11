Mario & Luigi: Brothership Guide - So bekommst du das Stickem Öl auf Allsand Island

HQ

Deine Reise über die Meere von Concordia verlief reibungslos, bis du auf Allsand Island ankommst. Du bist auf der Suche nach dem Stickem Oil, einem Material, das Technikki benötigt, um die verschiedenen Teile der Rakete zusammenzusetzen, die dich durch ihre Wand zur nächsten Großen Leuchtturminsel bringt. Die Insel ist an sich nicht allzu kompliziert, aber auf Anhieb führt sie dich mit dem furchterregendsten Feind des Spiels zusammen, den Sharkbones, und sie hat auch einen etwas kniffligen Teil, der dich stecken lassen kann.

Erstens, wie von einem Charakter empfohlen, der in den Sand gebissen hat, ist es am besten, diese Art von Wüstensand Hai nicht anzunehmen. Du brauchst die Kraft Bros. Ball, um durch ihre Domäne zu rollen, in der Hoffnung, dass sie sich nicht auf dich stürzen. In der Oberwelt ist es einfach, ihnen auszuweichen, da sie immer in einer geraden Linie angreifen, aber irgendwann wirst du ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Wenn du in den Kampf ziehst, ist das Beste, was du tun kannst... Lauf weg, denn eine Berührung oder Schürfwunde wird dein ganzes Leben kosten.

Wie man die Sharkbones besiegt

Wenn du unseren vorherigen Ratschlag ignoriert hast, ist es möglich, aus einem Kampf mit den Sharkbones herauszukommen. Wir haben es geschafft, damit wir damit prahlen und Ihnen sagen können, wie Sie überleben können.



Schauen Sie sich zunächst die beiden häufigsten Angriffe an, wenn der Kampf beginnt: Derjenige, bei dem Sie sehen, wie die Flosse auf die Brüder zuschwimmt, ist leicht auszuweichen, und wenn sie kurz vor dem Sprung steht, macht sie eine Finte.

Wenn du zuerst angreifst oder den ersten Angriff überwindest, nimm einen Boo Cookie, um vorübergehende Unbesiegbarkeit zu erlangen. Du kannst dann die anderen Angriffsmuster der Haie lernen.

Deine Angriffe werden nicht viel ausrichten. Sie werden keinen großen Schaden anrichten, unabhängig von deinem Level (das empfohlene Minimum ist Level 16), nicht einmal die Bros.-Angriffe. Spare deine BP und bleibe bei den einfachen Angriffen.

Der einzige Schwachpunkt von Sharkbones ist, dass sie am Ende zerbröckeln oder gehen. Wenn du den Hammer hältst und mit ihm konterst, wirst du sehen, dass im Laufe der Runden das eine oder andere passiert und du so den Kampf überlebst.



Du bekommst keine Erfahrungspunkte, wenn du dafür gekommen bist, aber du hast die furchterregendsten Feinde in Mario & Luigi: Brothership überlebt.

Wie komme ich zur Höhle, um das Stickem-Öl zu erhalten

Anders sieht es aus, wenn man die Quelle des Öls nicht erreichen kann, die von einer Gruppe hungriger Haiknochen geschützt wird. Wenn wir dir gerade gesagt haben, wie man einen Kampf überlebt, ist es das, was du tun musst? Nicht wirklich.

Wenn du versuchst, dich der Ölfontäne zu nähern, indem du die Haie umkreist, kommen sie als Gruppe auf dich zu, sobald du in ihren Erfassungsradius kommst. Versuche auch nicht, von Kiste zu Kiste zu springen, denn sie werden das Gleiche tun, sobald du auf einer der Kisten in der Nähe landest und sie zerbrechen. Und versuchen Sie nicht einmal, die UFO-Drehung zwischen den Kisten und dem Ufer zu machen. Um die Frustration noch zu verstärken, wenn du in den Kampf eintrittst und ihn am Ende besiegst, wird er neu gestartet, sobald du die Welt verlässt, es sei denn, du kommst schnell weg.

Wir müssen gestehen, dass wir dachten, das Spiel sei kaputt. Dass es einen Weg gab, die Sharkbones zu besiegen, von dem wir nichts wussten, oder dass es zwischen zwei Ländern feststeckte, weil wir zuerst Allsand Island verbunden und dann zurückgingen, um das Öl zu holen.

Was vor sich ging, war viel einfacher, aber das Spiel ist nicht besonders gut darin, dich bei mehreren Gelegenheiten zu leiten - erinnerst du dich an Snoutlet, die vorschlagen, dass wir nach einer Ablenkung für die Haie suchen sollten? Obwohl wir dachten, dass das verrückt ist, stellt sich heraus, dass man von der Ölquelle (links) nach Westen gehen kann und zwischen all den Haien hindurchgeht, um zu einer Figur zu gelangen, die an einer Palme hängt: "Holt mich hier raus!" Wenn du sie rettest, lernst du ihren charakteristischen Move, den Salto-Sprung vom Palmzweig. Von dort aus kommt Luigi natürlich auf die Idee, sie nachzuahmen, und dann kann man zurück zum Brunnen gehen, um Mario von Kiste zu Kiste hüpfen zu lassen, während sein kleiner Bruder an der Palme hängt.