Mario & Luigi: Brothership Entwickler entdeckt, und es ist nicht das, was die Fans geglaubt haben

Mario & Luigi: Brothership, der neueste Teil der Mario-RPG-Reihe, der am 7. November für Nintendo Switch erscheint, wird von einem externen Unternehmen mitentwickelt, das noch nie zuvor auf diese Weise mit Nintendo zusammengearbeitet hat: Acquire.

Dieses japanische Studio wurde 1994 gegründet und ist vor allem dafür bekannt, die Octopath Traveler-Spiele an der Seite von Square Enix zu entwickeln. In der Vergangenheit hat das Studio aber auch Franchises wie Tenchu: Stealth Assassins, Way of the Samurai, Shinobido: Way of the Ninja oder Akiba's Beat kultiviert.

Obwohl Aquire Spiele für Nintendo Switch entwickelt hat (wie die Octopath Traveler RPGs, die früher exklusiv für die Switch erhältlich waren), ist dies das erste Mal, dass sie direkt als Partner mit ihnen zusammenarbeiten. Offensichtlich hat das Spiel auch viel Input von Nintendo, und Nintendo hat zuvor bestätigt, dass einige Leute von Alphadream an diesem neuen Spiel arbeiten.

Deshalb vermuteten die Fans seit der Bekanntgabe, dass ILCA, ein weiteres Studio, das zuvor mit Nintendo und The Pokémon Company an Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant gearbeitet hat und mehrere ehemalige Mitarbeiter von Alphadream beschäftigt, das Studio, das einst die Mario & Luigi-Serie entwickelte und nun nicht mehr existiert, der Entwickler sein könnte. Doch dem war nicht so.

Der Name des Entwicklers (oder des Co-Entwicklers mit Nintendo) für Mario & Luigi: Brothership wurde in den Copyright-Hinweisen des Spiels gefunden, wie von Nintendeal auf Twitter geteilt.

Mario & Luigi: Brothership erscheint am 7. November für Nintendo Switch. Einige Boxen des Spiels sind bereits aufgetaucht, und auf diese Weise wurde auch festgestellt, dass das Spiel mit der Unreal Engine entwickelt wurde.