Mario & Luigi: Brothership benötigt nur 10 Gigabyte Speicherplatz

Gestern haben wir euch gesagt, dass das kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nur etwas mehr als sechs Gigabyte Speicherplatz benötigt, und jetzt hat Nintendo auch die japanische Store-Seite für Mario & Luigi: Brothership aktualisiert.

Dank dessen wissen wir jetzt, dass Nintendos harte Arbeit an der Optimierung auch hier weitergeht und das Spiel sehr überschaubare 10 Gigabyte groß ist. Es ist sicherlich deutlich mehr als Super Mario RPG (das nur 6,5 Gigabyte groß war), aber andererseits ist dies kein Remake eines älteren Spiels, sondern ein völlig neues Abenteuer, das technologisch fortschrittlicher aussieht.

Wie wir gestern berichten konnten, wissen wir jedoch immer noch nicht, welches Unternehmen tatsächlich Mario & Luigi: Brothership entwickelt, und es sieht auch nicht so aus, als würde es vor dem Start am 7. November enthüllt werden.

Danke, GamingBolt.