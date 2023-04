Mario Kart-Liebhaber gelingt nach 27 Jahren ein bahnbrechender Trick

Jeder hat unterschiedliche Ziele, wenn er anfängt, ein bestimmtes Spiel zu spielen, einige sind damit zufrieden, es einfach durchzustehen, andere wollen 100% erreichen, aber dann gibt es die Menge, die alle versteckten Geheimnisse finden und neue Level erreichen oder Rekorde in Geschwindigkeitsläufen brechen will. Ältere Spiele sind voll von diesen magischen Details und damals gab es in den USA sogar eine Telefon-Support-Hotline, die man anrufen konnte, wenn man nicht weiterkam oder einen heißen Tipp brauchte, wie man an Levels vorbeikommt. Super Mario hat viele dieser goldenen Möglichkeiten, ein Spiel, das Stunden dauert, auf nur vier Minuten zu reduzieren, dank dieser kleinen Tricks, um Level zu überspringen.

Dank dieser Tricks entdeckte der Speedrunner Forest64, dass man in Mario Kart 64 auf engstem Raum durch eine bestimmte Wand in der Spur von Bowser's Castle fahren konnte, der Trick dauerte über 200 Stunden und seitdem haben die Spieler versucht, es zu tun und sogar Rekorde zu brechen, wie schnell man die Strecke beenden kann. Es gibt mehrere Fans von Mario Kart 64, die den Trick gemacht haben und YouTuber Abyssoft hat ein Video erstellt, um zu zeigen, wie man den Trick am besten macht.

Im Moment hält Beck Abney den Rekord für die schnellste Zeit mit 1:49"38, aber wir werden sehen, ob es jemand schafft, die Zeit weiter zu reduzieren.

Welche Tricks kennst du in Mario Kart 64?