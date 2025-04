Mario Kart World zeigt neue Charaktere, wiederkehrende Modi und mehr im neuen Direct

HQ

Wir haben gerade die Mario Kart World Direct abgeschlossen, die viele Details in etwa 15 Minuten neues Gameplay gepackt hat, das die zusätzlichen Strecken, Spielmechaniken und mehr zeigte, die verfügbar sind. Wir sprechen in diesem Artikel über Charaktere, Spielmodi und Power-Ups.

Es gab viel zu tun und viele Namen an verschiedenen Stellen innerhalb der Direct zu finden. Aber aus unseren eigenen Augen haben wir herausgefunden, dass die folgenden Charaktere in Mario Kart World spielbar sind:



Gumba



Spitze



Kuh



Nabbit



Hammer Bro



Monty Maulwurf



Sidestepper



Pianta



Cheep Cheep



Piranha-Pflanze



Conkdor



Pinguin



Gefängnis



Para-Biddybud



Sturzflug



Cataquack



Chuck aufladen



Delfin



Paulina



Münzkassette



Rockiger Schraubenschlüssel



Das sind übrigens die Charaktere, die nicht in Mario Kart 8 Deluxe vorkommen. Einige werden in Mario Kart Tour sein, aber es gibt so viele Fahrer in diesem Wiki, dass ich mir die Unterschiede nicht herauspicken und das so schnell wie möglich herausbringen konnte. Ich bin auch nur ein Mensch. Was die Power-Ups angeht, gibt es einige neue Möglichkeiten, Freundschaften mit den folgenden Gegenständen zu beenden:



Münzmuschel - Wirft eine Reihe von Münzen vor dich, um sie einzusammeln.



Eisblume - Friere Rivalen ein, um sie ins Schleudern zu bringen



Hammer - Geworfener Gegenstand, der Feinde auswirbelt, während er für kurze Zeit im Boden steckt, um eine Gefahr zu erzeugen



Mega Mushroom - Macht dich riesig und ermöglicht es dir, Rivalen zu vernichten



Feder - Ermöglicht es dir, nach oben zu springen, um Angriffen auszuweichen



Kamek - Magie, die Rivalen verwandelt und andere verrückte Effekte hat



Zu guter Letzt haben wir drei weitere Spielmodi gesehen, die Sie neben Grand Prix und Knockout Tour in Mario Kart World spielen können. Die Versus-Rennen sind zurück, mit mehr Anpassungsmöglichkeiten und bis zu vier Teams, die dank der 24-Spieler-Rennen enthalten sind. Zeitrennen kehren zurück und ermöglichen es Ihnen, persönliche Bestleistungen aufzustellen und sie gegen Online-Geister zu testen. Und wenn du einfach nur Granaten werfen und die Ballons der Leute ruinieren willst, sind auch die Schlachten zurückgekehrt.

Mario Kart World erscheint am 5. Juni für Nintendo Switch 2.