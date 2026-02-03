Mario Kart World verkauft sich über 14 Millionen Einheiten, Pokémon Legends: Z-A über 12 Millionen verkaufte

HQ

Da die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 weiter steigen, können wir natürlich erwarten, dass es auch die Spiele für die Konsole tun werden. Seit dem Launch, als es schien, dass Mario Kart World eines der wenigen Spiele von Nintendo selbst war, haben wir den Rennspiel fast auf dem gleichen Verkaufsniveau wie die Nintendo Switch 2 gesehen.

Dieser Trend setzt sich im neuesten Finanzbericht von Nintendo fort, auch wenn die Lücke etwas größer wird. Mit der Switch 2 bei insgesamt 17,37 Millionen verkauften Einheiten Mario Kart World hält sie das Tempo weiterhin beeindruckend mit 14,03 Millionen verkauften Einheiten. Pokémon Legends: Z-A hat sich ebenfalls sehr gut verkauft und beweist die anhaltende Liebe der Menschen zur Reihe. Mit 3,89 Millionen verkauften Einheiten der Switch-2-Version und 8,41 Millionen verkauften Einheiten der Nintendo-Switch-Version haben wir insgesamt 12,3 Millionen verkaufte Exemplare.

Donkey Kong Bananza liegt etwas hinterher, liefert aber dennoch einen guten Lauf, der als Switch-2-Exklusiv 4,25 Millionen Einheiten verkaufte. Da dieser Bericht nur die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres abdeckt, haben wir zum Beispiel noch keine Daten zu den Metroid-Verkäufen, werden diese aber beim nächsten Mal erhalten.

Es ist offensichtlich, dass Nintendo große Hoffnungen für das Ende des Geschäftsjahres hat, da es einen Anstieg des Nettoumsatzes um 93 % sowie einen Gewinnzuwachs um 25,5 % prognostiziert. Wir werden abwarten müssen, ob sie diese Zahlen erreichen können, aber in der Vergangenheit war Nintendo tatsächlich ziemlich bescheiden in Bezug auf seine Hoffnungen für seine zukünftigen Finanzen.