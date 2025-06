Mario Kart World: Überprüfung in Bearbeitung

HQ

Angesichts der Tatsache, dass Mario Kart 8 eines der weltweit meistverkauften Spiele aller Zeiten und auch Nintendos zweitmeistverkauftes Spiel ist, nur hinter Wii Sports (die, wie Sie wissen, mit jeder Wii-Konsole geliefert wurde), ist es keine Übertreibung zu sagen, dass nichts beim Start von Switch 2 heißer ist als Mario Kart World.

Tatsächlich ist es elf Jahre her, dass ein Mario Kart -Spiel zuletzt für eine Nintendo-Konsole veröffentlicht wurde, und am 5. Juni ist es endlich soweit. Zuvor hatte Gamereactor die Gelegenheit, Nintendo in Frankfurt zu besuchen, um sowohl dies als auch das Welcome Tour auszuprobieren, und wir sprechen hier nicht von einer frühen Version, sondern von der Vollversion mit allem, was verfügbar ist. Meine Eindrücke hier sind die gleichen wie in der Rezension, die wir so bald wie möglich veröffentlichen werden.

Also... Bevor wir uns mit dem ganzen Spaß befassen, fragen sich sicher viele von euch mit Entsetzen, ob Nintendo es geschafft hat, einen würdigen Nachfolger für den besten Party-Renner aller Zeiten zu schaffen. Ich war einer von ihnen, und ich habe Mario Kart 8 Deluxe seit seiner Veröffentlichung so ziemlich jede Woche gespielt, und glücklicherweise habe ich positive Neuigkeiten. Ich habe noch nicht alles gespielt und hatte nicht die Zeit, genug zu erkunden, um eine endgültige Meinung zu bilden, aber ja, es scheint, dass Nintendo ein neues zeitloses Wunder in den Händen hält, bei dem sie es jetzt auch geschafft haben, all die Trends einzubauen, die heute so wichtig sind und die für eine lange Zeit relevant sein sollen.

Als ich mir zum ersten Mal Nintendos neues Pro Controller zum Spielen schnappe, schwitzt meine Hand, fast bevor das grüne Licht erscheint und der Startbildschirm ertönt. Was mich begrüßt, ist ein sehr gemütlicher Startbildschirm, auf dem Mario in der nun weit geöffneten Welt unterwegs ist, während ich eine Reihe von klassischen Optionen sowie die neue Option Free Roam bekomme.

Während der extrem gut geplanten Veranstaltung sollen ich und andere Journalisten und Influencer Zeit haben, so viele Aspekte wie möglich auszuprobieren. Aber alles beginnt mit einem guten altmodischen Cup-Rennen, bei dem wir uns aussuchen können, welches wir wollen, und dieses neue Setup ausprobieren können. Je nach Pokal starte ich an einem Ort und am Ende des Rennens bin ich an einem anderen, ein klares Konzept, das das klassische System auf eine Weise erneuert, die sich logisch anfühlt und so das Gefühl vermeidet, sich um des Veränderns willen zu verändern.

Wenn ich mich für Fahrer entscheide (bei mir sind es normalerweise Luigi und Waluigi), merke ich keinen großen Unterschied zu Mario Kart 8, aber wenn ich auf dem nächsten Bildschirm ein Fahrzeug auswähle, wird klar, wie viel sich in Bezug auf die Technologie geändert hat. Die Details und Texturen sind auf einem völlig anderen Niveau als beim Vorgänger, und es scheint keine Radauswahl oder Hängegleiter zu geben, was ich sehen konnte, worüber ich ehrlich gesagt nicht traurig bin. Viele Dinge in Form von Fahrern und Karts sind gesperrt, so dass es scheinbar viel zu verdienen gibt.

Ich habe mich dafür entschieden, mit 100 ccm im Klassiker Mushroom Cup zu starten, wo das Rennen bei Mario Bros. Circuit beginnt, dann über Crown City und Whistlestop Summit und schließlich bei DK Spaceport abrundet. Es sieht mächtig aus, wenn 24 Fahrer in einer Art Maskottchen-Kavalkade aus berühmten und weit weniger bekannten Kreaturen aus dem Mushroom Kingdom die Ziellinie überqueren. Als das grüne Licht aufleuchtet, jette ich los und es ist klar, dass die Superstar-Rennen immer noch auf die gleiche Weise funktionieren.

Der größte Unterschied im Gameplay besteht diesmal darin, dass die Sprünge wieder da sind. Diese waren bereits im allerersten Mario Kart vorhanden, verschwanden aber auf dem Weg. Hier haben sie jedoch eine etwas andere Funktion und werden unter anderem verwendet, um dir das Fahren an Wänden zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, muss man jedoch seinen Sprung aufladen, und es ist sofort klar, dass dies bedeutet, dass ich meinen Spielstil ziemlich ändern muss. Der Versuch, jede Kurve so geschmeidig wie möglich zu durchgleiten, ist nicht mehr automatisch das Beste, was man tun kann, und kann dazu führen, dass wichtige Abkürzungen verpasst werden, und davon scheint es viele zu geben, so dass es zweifellos wichtig sein wird, zu lernen, die Sprünge zu meistern.

Andere Dinge, die mir schnell auffallen, sind Details wie z.B. dass man keinen Knopf mehr gedrückt halten muss, um eine grüne Hülle hinter sich zu halten, aber es ist etwas, das automatisch geschieht, wenn man den Gegenstand aufhebt. Sie müssen den Knopf also nur drücken, wenn es Zeit ist, ihn abzureißen, was eine schöne und wirklich benutzerfreundliche Funktion ist, die ich zu schätzen weiß. Weitere kleine Dinge sind, dass Du jetzt deutlich sehen kannst, wie viel Boost Du noch bei Goldpilzen hast, was es einfacher macht, sie zu timen und zu verwenden. Spontan würde ich auch sagen, dass die Computergegner diesmal etwas einfacher zu sein scheinen, und auch wenn ich natürlich 100 cc gewinnen sollte, ist es immer noch das erste Mal, dass ich das spiele, ohne irgendwelche Abkürzungen oder neue Spielmechaniken zu kennen, so dass ich einen Sieg mit Vorsprung erringe.

Abgerundet wird das Mushroom Cup mit einer absolut phänomenalen Bergauffahrt bei DK Spaceport, deren Gestaltung an die Baustelle im Original von 1981 Donkey Kong erinnert, wo ein riesiger Roboteraffe steht und in einer absolut entzückenden Sequenz Fässer auf die Fahrer wirft. Von hier aus habe ich weitergespielt und mich für die wässrige Neuinterpretation von Wario's Galleon und Moo Moo Meadows entschieden, die beide gründlich überarbeitet wurden. Das Wasserrennen fühlt sich anders an und bietet natürlich ein anderes Gefühl als der feste Boden unter den Rädern, und ich denke, ich kann leichte Einflüsse von den Wave Race -Spielen spüren, was alles positiv ist.

Nachdem wir Pokale gespielt hatten, hatten wir die Gelegenheit, den Versus -Modus auszuprobieren. Ich begann meine Reise bei Mario Circuit und nachdem ich es gespielt hatte, entschied ich mich für Acorns Heists und erlebte, wie sich die Welt von einer klassischen Rennumgebung zu einer üppig grünen Strecke veränderte. Von dort aus führte mich meine Reise dann auf ein Rennen in Richtung Boo Cinema, und die grünen Umgebungen verwandelten sich schnell in etwas Herbstlicheres und bald in Richtung (naja... für Nintendo-Standards) horrorhaft mit Rennen in einem Spukkino mit vielen coolen Effekten. Ich rundete meine Versus Reisen mit einem Ausflug zu etwas Lebhafterem ab und wählte ein Rennen, das an Dandelion Depths ging.

Auf diese Weise zu spielen macht Spaß und ich bin wirklich ermutigt, alles zu erleben, denn entlang der Strecken gibt es die Möglichkeit, neue Anzüge durch Essenspakete freizuschalten, die sich in der Peripherie verstecken. Die Kostüme sind wirklich sehr unterschiedlich und können zum Beispiel Waluigi in eine Dracula-ähnliche Kreatur verwandeln, und sie motivieren mich, sie zu finden. Ich denke auf jeden Fall, dass ich alles versuchen und finden werde, wenn ich mich hinsetzen und in Ruhe zu Hause spielen kann.

Der Spielmodus Free Roam bietet die Möglichkeit, die majestätische Spielwelt, in der man fast überall hinfahren kann, richtig unter die Lupe zu nehmen. Wie in Forza Horizon ist es ein Muss, die Straßen hinter sich zu lassen und ein wenig zu erkunden, da Nintendo fast überall Geheimnisse versteckt hat, normalerweise in Form von P Blocks. Wenn du mit ihnen zusammenstößt, erhältst du eine zeitlich begrenzte Herausforderung mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, und wenn du sie abschließt, schaltest du neue Inhalte frei (nicht zuletzt Stickers, um deine Karren zu pimpen). Einige dieser Herausforderungen fühlen sich im Design etwas puzzleartig an, andere sind rennorientiert und wieder andere drehen sich ums Fliegen. Ich hatte nur Zeit, einen Bruchteil dessen auszuprobieren, was verfügbar ist, aber ich kann sagen, dass keine Challenge schlecht war, auch wenn sich einige etwas zufällig anfühlen. Die überwiegende Mehrheit scheint wirklich clever gestaltet und durchdacht zu sein, und es gibt auch ein Photo Mode, was meiner Meinung nach viele zu schätzen wissen werden.

So weit, so gut, aber der wahre Mario Kart World Star für mich ist das neue Battle Royale mit Knockout Tour. Ein Spielmodus für bis zu 24 Personen in sechs Rassen, bei dem es wichtig ist, nicht unter den letzten vier zu landen, da dies das sofortige Ausscheiden bedeutet. Das letzte Rennen umfasst daher nur vier Personen, und das Set-up macht es automatisch viel spannender. In den Cups bekomme ich etwas weniger Punkte, wenn ich nicht als Erster die Ziellinie überquere, aber ich kann trotzdem gewinnen, wenn ich in den anderen Rennen gut abschneide. Wenn ich scheitere, bin ich k.o., was bedeutet, dass das Spiel vorbei ist.

Vor jedem Rennen kann jeder unter drei vorausgewählten Optionen abstimmen, auf welcher Strecke er spielen möchte, aber Sie können auch die Karte aufrufen und eine beliebige Strecke auswählen. Da es ein Unentschieden zwischen den Entscheidungen aller gibt, könnte es Ihr Lieblingssong sein, auch wenn nur Sie ihn ausgewählt haben. Das Prestige war spürbar, als alle im Raum in diesem äußerst entzückenden Spielmodus zusammenkamen (bei dem ich nicht anders kann, als Ihnen zu sagen, dass ich es geschafft habe, direkt zu gewinnen). Während eines Rennens am Rande des Ausscheidens zu stehen, ist über die meisten Dinge hinaus stressig und das Gefühl "nur noch ein Rennen" ist spürbar.

Weitere Optionen sind die wiederkehrenden Coin Runners und Balloon Battle. Sie bieten keine großen Überraschungen, aber die größere Anzahl von Spielern in Kombination mit besseren Kursen und lustigen Bonusgegenständen machte beides zu einer Freude beim Spielen. Eindeutig zwei Spielmodi, die sowohl online als auch offline eine Zukunft haben.

Übrigens glaube ich bemerkt zu haben, dass die mächtigen Bonusgegenstände dieses Mal etwas großzügiger sind, was möglicherweise daran liegt, dass jetzt 24 Spieler auf der Strecke sind, so dass viele Leute die Chance haben, blaue Muscheln abzufeuern. Aber auch Superstars und Bullet Bills wurden etwas häufiger verwendet, als ich glaube, dass ich es gewohnt bin. Es gibt eine Einstellung, um die Bonusgegenstände anzupassen, aber ich bin mir noch etwas unsicher, inwiefern.

Es deutet also viel darauf hin, dass es ein echter Gewinner ist, den Nintendo später in dieser Woche veröffentlicht. Das einzig Negative, was ich zu sagen habe, ist, dass ich die Performance mit Joy-Con 2, als vier Leute auf dem gleichen Bildschirm spielten - auch mit Switch 2 Camera - als merklich laggy empfunden habe. Ob das an einer Einstellung im Spiel oder am Fernseher lag, oder ob die Kamera tatsächlich so viele Ressourcen beansprucht, dass sie das Spielerlebnis beeinträchtigt, kann ich erst mit Sicherheit sagen, wenn ich sie zu Hause ausgiebig getestet habe. Unabhängig davon ist es keine große Sache, da es sich um ein optionales Zubehör handelt.

Wir werden in naher Zukunft mit unserem vollständigen Testbericht zurückkommen, wenn wir Ihnen genau sagen werden, wie gut Mario Kart World tatsächlich ist, aber in der Zwischenzeit sieht es sehr vielversprechend aus. Die furchtbare Aufregung, die ich in der Einleitung erwähnt habe, hat sich in pure Freude verwandelt, und am 5. Juni beginnt das Rennen.