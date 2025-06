Mario Kart World: So erstellst du eine LAN-Party für 24 Spieler

HQ

Viele von euch haben gerade ihre brandneue Nintendo Switch 2 mit Mario Kart World bekommen, und so viel ihr auch alleine machen könnt, das erste, was ihr tun wollt, ist, das Erlebnis mit Freunden zu teilen, oder?

Natürlich werden für dieses Wochenende Hunderttausende von Treffen organisiert: Kommst du vorbei und feierst eine Mario Kart World Party? World ermöglicht es 2-4 Personen, mit geteiltem Bildschirm zu spielen (wie es seit dem Nintendo 64 vorgeschrieben ist, auf demselben Fernseher) und außerdem bis zu 8 Geräte überall drahtlos miteinander zu verbinden, um Handheld-Spiele zu ermöglichen, jeder mit seiner eigenen Konsole in der Hand. Auf der anderen Seite stehen auch die Online-Server bereits in Flammen, mit einem verrückten kompetitiven Level für den dritten Tag des Spiels.

Aber es gibt einen Modus, der die Grenze zwischen den beiden überbrückt, einen, den wir bei der Nintendo Switch 2-Premiere in Paris aus erster Hand erlebt haben, als 24 Spieler am selben Ort gegeneinander antreten mussten. Alle 24 von ihnen schreien, natürlich.

Nun, Sie können das Gleiche zu Hause oder in einem größeren Veranstaltungsort tun, wenn Sie dieses Treffen von 4-8 Personen auf die maximale Anzahl von Läufern in der Startaufstellung erweitern. Also, wie machen Sie das?

So konfigurieren Sie LAN Play in Mario Kart World, Schritt für Schritt



Zunächst einmal benötigen Sie natürlich ein lokales Netzwerk oder einen gemeinsamen Zugangspunkt. Und dass alle Spieler ihre Switch 2 mit ihrem jeweiligen Mario Kart World haben.

Verbinden Sie als Nächstes alle physischen Konsolen mit demselben LAN, entweder über ein Ethernet-Kabel (Sie wissen, dass das Dock mit einem Port ausgestattet ist) oder mit dem WAN, wodurch die Maschinen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden.

Entscheiden Sie dann, welche Konsole die Gruppe hosten soll, und erstellen Sie sie. Der ausgewählte Spieler sollte den nächsten Schritt machen.

Gehen Sie nun aus dem Hauptmenü von Mario Kart World don't zu "Multiplayer" oder "Online", denn wie gesagt, dieser Modus ist ein Hybrid.

Schließlich: Gehen Sie zu "Wireless Play" (die vierte Option), halten Sie die Tasten L und R gedrückt und drücken Sie, ohne sie loszulassen, den linken Stick, als wäre es eine Taste. Sie sehen dann, dass sich die Option in " LAN Play " ändert.

Melden Sie sich schließlich an und erstellen Sie einen Raum, dem bis zu 23 andere Spieler beitreten können, die mit demselben Netzwerk verbunden sind.



Dieser Modus war bereits in Mario Kart 8 Deluxe vorhanden und wurde im Grunde entwickelt, um Meisterschaften in öffentlichen und sogar kompetitiven Veranstaltungen organisieren zu können, aber Sie können ihn nutzen, um es alleine mit Freunden und Familie zu tun. Das Beste daran ist, dass die Kappe von 8 Konsolen, die drahtlos miteinander verbunden sind (in "Wireless Play"), entfernt wird, da sich ein Router um die Verbindung und den Datenaustausch kümmert.

Mit anderen Worten, dies schaltet buchstäblich die bestmögliche Art und Weise frei, Mario Kart World zu spielen: 24-köpfiger lokaler Multiplayer.

Denkst du schon darüber nach, deine LAN-Party zu organisieren? Erzählen Sie uns unten von Ihren Erfahrungen.

