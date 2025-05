Mario Kart World scheint Rennen auf umgekehrten Strecken anzubieten

HQ

Es fühlt sich ein wenig surreal an, es zu schreiben, aber nächste Woche wird das erste neue Mario Kart Spiel für eine Nintendo-Konsole seit über elf Jahren veröffentlicht. Es war im Mai 2014, als Mario Kart 8 auf den Markt kam, gefolgt von dem äußerst beliebten Deluxe Edition für Switch im April 2017.

Bisher gibt es eine überraschende Menge, die wir nicht darüber wissen, was Mario Kart World zu bieten hat, aber vielleicht wurde jetzt eine neue Funktion in einem japanischen Werbespot enthüllt. NintendoSoup merkt an, dass Mario Bros. Circuit im Vergleich zu dem, was es letzten Monat bei Nintendo Treehouse Live gezeigt wurde (sowohl dieses als auch das japanische Video ist mit einem Zeitstempel versehen) rückwärts läuft.

Wir haben Bilder von beiden Videos gemacht, damit Sie sie unten vergleichen können. Schauen Sie sich die Minikarte auf der rechten Seite an und Sie werden sehen, dass es sich eindeutig um ein umgekehrtes Rennen handelt. Ob alle Strecken und Spielmodi auf diese Weise gefahren werden können, wissen wir noch nicht, aber vieles deutet darauf hin, dass wir in der Lage sein werden, das Maximum an Unterhaltung aus jeder Strecke herauszuholen, indem wir sie sowohl rückwärts als auch vorwärts laufen lassen.