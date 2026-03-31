Mario Kart World s neuestes Update verbessert Bullet Bill und schwächt Bumerangs
Ein neuer Patch ist für den Kart-Racer erschienen, der Bugs behebt, Probleme behebt und das Gameplay optimiert.
Das passiert nicht allzu oft, aber Nintendo hat ein neues Update für Mario Kart World eingeführt, das nach dem vorherigen Patch im Januar angefangen hat. Als Version 1.6.0 betrachtet, passt dieses Update eine Reihe von Spielelementen an und behebt eine Reihe von Bugs.
Wenn man sich das Gameplay anschaut, drehen sich einige der größten Änderungen um Gegenstände, darunter die verbesserte Leistung von Bullet Bill, sodass er leichter zu steuern und sogar etwas schneller ist. Hinzu kommt ein Nerf gegen Bumerangs, das die Reichweite des Gegenstands und die Anzahl der erlaubten aufeinanderfolgenden Würfe verringert.
Es gibt auch eine Anpassung, wie das Zerquetschen funktioniert, sodass man nicht zerquetscht werden kann, während man sich schon dreht oder abstürzt. Allerdings kannst du jetzt unmittelbar nach dem Zerquetschen von Blitzen und Stachelschalen getroffen werden, was zweifellos eine angenehme Überraschung sein wird...
Was die vollständigen Patchnotes angeht, kannst du das unten sehen.
Allgemeines
- Bob-omb Blast als Kampfmodus hinzugefügt; Man kann bis zu 10 Bob-ombs gleichzeitig zur Hand haben; Die Entfernung, die Bob-ombs geworfen werden können, hängt davon ab, wie lange man die L-Taste gedrückt hält.
- Anpassung der Leistung von Bullet Bill; Erweiterte ihren Bewegungsradius seitlich; Es ist jetzt einfacher, direkt nach der Nutzung von Bullet Bill eine Abkürzung zu nehmen; Erhöhte Bullet Bills Geschwindigkeit auf Teilen der Strecken Bowser's Castle, Starview Peak und Rainbow Road.
- Die Leistung des Bumerangs wurde angepasst; Verringerte die Reichweite des Bumerangs; Reduzierte die Anzahl der aufeinanderfolgenden zugelassenen Würfe.
- Die Wahrscheinlichkeit der Gegenstände, die während der Rennen aus Item-Kisten gewonnen werden können, angepasst.
- Die Unverwundbarkeitszeit nach einem Drehen oder Unfall während eines Rennens wurde angepasst, sodass sie je nach Charakter und Fahrzeug variiert.
- Je schwerer das Gewicht, desto länger die Unverwundbarkeitszeit.
- Ich habe es so gemacht, dass man beim Drehen oder Absturz nicht von Dingen wie Thwomps zerquetscht wird.
- Es ist jetzt möglich, von Blitzen und Stachelschalen direkt nach dem Zerquetschen von Dingen wie Thwomps getroffen zu werden.
- So werden Dinge wie Bob-ombs und Bananen nicht auf den Ranken der Efeu-Piranha-Pflanzen hüpfen.
- Beim Spielen im Einzelspielermodus oder 1p während Online- und Wireless Play werden bis zu zwei Warnungen angezeigt, wenn Gegenstände wie Rote Muscheln oder Dornenschalen von hinten kommen.
- Verkürzte die Zeit, bis das Roulette stoppte, um den Verlauf im Online-Spiel und im Drahtlosen Spiel zu bestimmen.
Probleme behoben
- Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Startposition manchmal falsch war.
- Ein Problem behoben, bei dem Kühe und andere Kreaturen, die durch Kameks Magie erschienen, durch den Boden fielen.
- Ein Problem behoben, bei dem die Darstellung von Wiggler, die durch Kameks Magie erschien, manchmal falsch war.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Thwomps oder Rocky Wrench in Airship Fortress oder in den Kanonen im Rennen zur Airship Fortress auftauchten.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem der Charakter manchmal aus dem Blickfeld verschwand, wenn er nach der Verwendung eines Mega-Pilzes in den Rückspiegel schaute.
- Ich habe ein Problem behoben, bei dem man nach der Verwandlung in einen Bullet Bill nicht zu einem Punkt vor der Efeu-Piranha-Pflanze zurückkehren konnte.
- Ein Problem behoben, bei dem der Item-Slot nach der Verwendung von Boo und der Rückkehr zum Free Roam nicht korrekt angezeigt wurde.
- Ein Problem in der Knockout Tour wurde behoben, bei dem Spieler, die einen Checkpoint passiert hatten, nachdem der Erstplatzierte bereits das Ziel erreicht hatte, nicht eliminiert wurden, selbst wenn ihr Rang außerhalb der vorgegebenen Grenze lag.
- Ein Problem in Time Trials behoben, bei dem die Anzeige der gestapelten Reifen manchmal falsch angezeigt wurde.
- Ich habe ein Problem in Free Roam behoben, bei dem ein fliehender Nabbit durch den Boden fiel.
- Ein Problem bei Events behoben, bei dem während des Trainings keine Ergebnisse auf dem Ergebnisbildschirm angezeigt wurden.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Bildschirmanzeige manchmal verzerrt wurde, nachdem man Charakter ändern im Free Roam im Online-Spiel ausgewählt hatte.
- Ein Problem in Knockout Tour und Online Play behoben, bei dem die Ranglisten nach dem Durchlaufen von Checkpoints manchmal falsch waren.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem das ausgewählte Ereignis verschwand, wenn nach der Auswahl des Online-Spiels ein Kommunikationsfehler auftrat.
- Ein Problem in Online Play und Wireless Play wurde behoben, bei dem Rivalen, die Bullet Bill nutzten, manchmal nicht transformiert zu sein schienen.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Endergebnisse nach dem Zuschauen in der Knockout Tour im Online- oder Wireless Play nicht angezeigt wurden.
- Ein Problem in der Knockout Tour wurde behoben, bei dem der beobachtete Spieler nach dem Ausscheiden nicht mehr wechselte.
- Ein Problem behoben, bei dem die Gleitstrecke während des Rennens von Airship Fortress zu Dry Bones Burnout übermäßig lang sein konnte.
- Ich habe ein Problem behoben, bei dem das Benutzen der Feder beim Springen im Shy Guy Bazaar während Rennen von Airship Fortress oder Wario Stadium zum Shy Guy Bazaar dazu führen konnte, dass man vom Kurs abkommt.
- Ich habe ein Problem behoben, bei dem ein Wallride im Shy Guy Bazaar während der Rennen von Airship Fortress oder Wario Stadium zum Shy Guy Bazaar dazu führen konnte, dass man vom Kurs abkommt.
- Ein Problem in Bowser's Castle wurde behoben, bei dem Spieler beim Fahren über Lava mit einem Dash-Pilz crashen konnten.
- Ein Problem in Salty Salty Speedway wurde behoben, bei dem Spieler manchmal nach einem Blitzschlag durch den Boden fielen und schrumpften.
- Ich habe ein Problem in einem Kampf auf DK Pass behoben, bei dem man manchmal nach der Benutzung einer Feder nicht auf den Platz zurückgebracht wurde und außerhalb des Kurses landete.
- Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Verwendung eines Mega-Pilzes in der Nähe des Zauns im Dino-Dschungel dazu führen konnte, dass man wieder auf den Platz zurückgekehrt wurde.
- Ein Problem in Koopa Beach behoben, bei dem einige Bojen im Boden vergraben waren.
- Ich habe ein Problem in Mario Circuit behoben, bei dem die Verwendung eines Mega-Pilzes dazu führen konnte, dass der Spieler an einem Zaun stecken blieb.
- Ein Problem in Mario Circuit wurde behoben, bei dem Spieler manchmal wieder auf die Strecke zurückkehren konnten, wenn sie auf einer Wand aus Blöcken fuhren.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler manchmal beim Fahren entlang der Wand in der Nähe des Startpunkts von Faraway Oasis wieder auf den Platz zurückgekehrt wurden.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem Bloopers manchmal in Wiederholungen von Rainbow Road dunkel erschienen.
- Ich habe ein Problem in Rainbow Road behoben, bei dem Spike Balls, die durch Kameks Magie erschienen, manchmal unregelmäßig bewegt wurden.
- Ein Problem behoben, bei dem die Nutzung der Feder zur Abkürzung auf der Rainbow Road manchmal zu falschen Endranglisten führen konnte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem man manchmal zu weit voraus war, wenn man beim Gleiten auf der Rainbow Road vom Kurs abfiel; Zeitversuchsgeister, die auf dieses Problem gestoßen sind, können ohne Vorankündigung aus den View-Rankings entfernt werden.
- Ein Problem im Rennen von der Wario-Werft zum Starview Peak wurde behoben, bei dem Spieler manchmal beim Abkürzen vom Kurs abstürzen konnten.
- Ein Problem behoben, bei dem die Verwendung eines Mega-Pilzes in der Nähe des Zauns im Wario-Stadion dazu führen konnte, dass der Spieler vom Platz fiel.
- Mehrere weitere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.