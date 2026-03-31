Mario Kart World s neuestes Update verbessert Bullet Bill und schwächt Bumerangs

HQ

Das passiert nicht allzu oft, aber Nintendo hat ein neues Update für Mario Kart World eingeführt, das nach dem vorherigen Patch im Januar angefangen hat. Als Version 1.6.0 betrachtet, passt dieses Update eine Reihe von Spielelementen an und behebt eine Reihe von Bugs.

Wenn man sich das Gameplay anschaut, drehen sich einige der größten Änderungen um Gegenstände, darunter die verbesserte Leistung von Bullet Bill, sodass er leichter zu steuern und sogar etwas schneller ist. Hinzu kommt ein Nerf gegen Bumerangs, das die Reichweite des Gegenstands und die Anzahl der erlaubten aufeinanderfolgenden Würfe verringert.

Es gibt auch eine Anpassung, wie das Zerquetschen funktioniert, sodass man nicht zerquetscht werden kann, während man sich schon dreht oder abstürzt. Allerdings kannst du jetzt unmittelbar nach dem Zerquetschen von Blitzen und Stachelschalen getroffen werden, was zweifellos eine angenehme Überraschung sein wird...

Was die vollständigen Patchnotes angeht, kannst du das unten sehen.

Allgemeines



Bob-omb Blast als Kampfmodus hinzugefügt; Man kann bis zu 10 Bob-ombs gleichzeitig zur Hand haben; Die Entfernung, die Bob-ombs geworfen werden können, hängt davon ab, wie lange man die L-Taste gedrückt hält.



Anpassung der Leistung von Bullet Bill; Erweiterte ihren Bewegungsradius seitlich; Es ist jetzt einfacher, direkt nach der Nutzung von Bullet Bill eine Abkürzung zu nehmen; Erhöhte Bullet Bills Geschwindigkeit auf Teilen der Strecken Bowser's Castle, Starview Peak und Rainbow Road.



Die Leistung des Bumerangs wurde angepasst; Verringerte die Reichweite des Bumerangs; Reduzierte die Anzahl der aufeinanderfolgenden zugelassenen Würfe.



Die Wahrscheinlichkeit der Gegenstände, die während der Rennen aus Item-Kisten gewonnen werden können, angepasst.



Die Unverwundbarkeitszeit nach einem Drehen oder Unfall während eines Rennens wurde angepasst, sodass sie je nach Charakter und Fahrzeug variiert.



Je schwerer das Gewicht, desto länger die Unverwundbarkeitszeit.



Ich habe es so gemacht, dass man beim Drehen oder Absturz nicht von Dingen wie Thwomps zerquetscht wird.



Es ist jetzt möglich, von Blitzen und Stachelschalen direkt nach dem Zerquetschen von Dingen wie Thwomps getroffen zu werden.



So werden Dinge wie Bob-ombs und Bananen nicht auf den Ranken der Efeu-Piranha-Pflanzen hüpfen.



Beim Spielen im Einzelspielermodus oder 1p während Online- und Wireless Play werden bis zu zwei Warnungen angezeigt, wenn Gegenstände wie Rote Muscheln oder Dornenschalen von hinten kommen.



Verkürzte die Zeit, bis das Roulette stoppte, um den Verlauf im Online-Spiel und im Drahtlosen Spiel zu bestimmen.



Probleme behoben