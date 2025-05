Mario Kart World 's Cow begann als alberner Sketch und entwickelte sich zu einer "zentralen Figur"

HQ

Als Mario Kart World richtig präsentiert wurde, waren eine der Gameplay-Entscheidungen, die wirklich die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog, die NPC-Treiber, die es den Spielern im Wesentlichen ermöglichen, als weniger etablierte Charakteroptionen wie ein Pinguin oder eine Kuh auf die Strecke zu gehen. Letzteres ist besonders wichtig, da in einem kürzlich erschienenen "Frag den Entwickler"-Artikel enthüllt wurde, dass der Cow tatsächlich ein "zentraler Charakter" ist und einer, der die Türen zu den anderen NPC-Fahrern geöffnet hat.

Produzent Kosuke Yabuki erklärte, wie das Cow Realität wurde: "In früheren Spielen der Serie war die Kuh Teil der Szenerie oder ein Hindernis auf einem der Parcours. Aber als wir an einer frühen Version eines Parcours in diesem Spiel arbeiteten, der auf einer Ranch spielt und durch die die Spieler fahren können, kam diese Skizze auf."

Art Director Masaaki Ishikawa führte dann weiter aus: "Einer der Designer hatte diese alberne Skizze von Cow, die mitfährt, und ich dachte mir: "Das ist es!" (lacht) Da stellten wir fest, dass die Umgebung des Platzes tatsächlich eine Menge ungenutzter Ressourcen enthielt.

"Der Charakterdesigner stellte schnell einen Prototyp von Cow zusammen, der Rennen fahren konnte, und überraschenderweise fühlte er sich überhaupt nicht fehl am Platz an. Also dachten wir, dass wir vielleicht andere Hindernischaraktere einbauen könnten, und beschlossen, Cheep Cheep und Pokey als Rennfahrer hinzuzufügen. Daher machte die Idee, Hindernischaraktere, die normalerweise in Kursen in früheren Spielen zu finden waren, in Bezug auf eine vernetzte Welt an Rennen teilnehmen zu lassen, für mich Sinn."

Kurz darauf erklärt Ishikawa, dass "die Kuh tatsächlich eine zentrale Figur in der Mario Kart-Serie ist", und der Leiter des Planungsteams, Shintari Jikumaru, führt diese Behauptung weiter aus:

"Es war der Einführung verschiedener "NPC-Treiber" zu verdanken, dass die Idee geboren wurde, Kamek als Gegenstand erscheinen zu lassen. Wenn Kamek einen Zauber wirkt, verwandeln sich die Rennfahrer in spielbare NPCs, so dass sie sich einer nach dem anderen mitten im Rennen in eine Kuh verwandeln können. Ich denke, es ist ein Unikat geworden, das es so noch nie gegeben hat. Tatsächlich ist Cow eine Figur, die viele verschiedene Ideen inspiriert hat, darunter Hindernischaraktere wie Kamel und Giraffe."

Die NPC-Treiber werden viele zusätzliche Treiberoptionen zu Mario Kart World hinzufügen, wenn es am 5. Juni neben dem Nintendo Switch 2 erscheint. Welche Charaktere im Spiel verfügbar sein werden, erfährst du hier, um mehr zu erfahren.