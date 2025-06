Mario Kart World, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship erscheint diesen Herbst

Es ist eine fantastische Zeit, um ein Fan von Kart-Rennen zu sein. Mario Kart World ist nicht nur in aller Munde, sondern wir können uns später in diesem Jahr auch auf Sonic Racing: Crossworlds, ein weiteres Garfield Kart und sogar eine zusätzliche Paw Patrol -Alternative freuen.

Ja, ein Spiel namens Paw Patrol Rescue Wheels: Championship wurde angekündigt, das am 31. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheinen wird. Im Gegensatz zu einigen der früheren Spiele der Serie konzentriert sich dieses ausschließlich auf Monstertruck-Rennen und bietet 12 Strecken, die es zu meistern gilt, drei Arena-Orte, die es zu erobern gilt (Adventure Bay, Mountain und Foggy Bottom ), eine Reihe spielbarer Charaktere und spezielle Fähigkeiten, die in Kombination mit Renntechniken eingesetzt werden können, um das Gameplay aufzupeppen.

Von Outright Games kommend, wurde uns gesagt, dass es Solo- und lokale kooperative und Splitscreen-Spiele geben wird, wobei das Gameplay für Zuschauer ab drei Jahren konzipiert ist. Es verfügt über ein Monster Truck Transformation -System, das es den Spielern ermöglicht, normale Fahrzeuge mitten im Rennen in Monstertrucks zu verwandeln und dabei aufregende Stunts und Tricks auszuführen.

Managing Director Stephanie Malham sagte über das Spiel: "Mit Paw Patrol Rescue Wheels: Championship wollten wir ein besonderes, zugängliches Rennerlebnis schaffen, das die ganze Familie gemeinsam genießen kann. Die Monstertruck-Verwandlungsfunktion fügt dem Gameplay eine aufregende neue Dimension hinzu, von der wir glauben, dass sie die Fans begeistern wird. Wir haben eng mit Nickelodeon zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Spiel den Spaß und das Abenteuer einfängt, die PAW Patrol zu einem globalen Phänomen gemacht haben."

Seht euch unten den Ankündigungstrailer für das Spiel an.