Mario Kart World Patch beseitigt eine Reihe von Fehlern

Wir waren ziemlich beeindruckt von Mario Kart World, etwas, das die Community und die Fans auf der ganzen Welt zu bestätigen scheinen, wenn man bedenkt, dass viele Besitzer von Switch 2 eine Kopie des Spiels mit ihrer neuen Konsole ergattert zu haben scheinen, was es wahrscheinlich bereits zu einem der meistverkauften Spiele des Jahres macht.

So gut Mario Kart World auch ist, es gibt Bereiche, in denen es verbessert werden kann, wobei die Community sogar so weit geht, einen vollständigen und vollständigeren Statistikbildschirm zu verlangen und sogar Möglichkeiten zu finden, Sammlerstücke zu verfolgen, die beim Herumstreifen in der offenen Welt erworben wurden. Der erste Patch, der nach der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht wird, abgesehen von dem Day-One-Patch, der am 4. Juni veröffentlicht wurde, scheint keine dieser Funktionen zu enthalten und zielt stattdessen auf eine Vielzahl von Fehlerbehebungen ab.

Das Update ist derzeit verfügbar und wurde offiziell am 17. Juni veröffentlicht, und was es betrifft, enthält der Patch:



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegenstände nicht mehr verwendet werden konnten.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung manchmal nicht funktionierte, wenn ein Charakter ausgewählt wurde und versucht wurde, Free Roam von der "Free Roam"-Karte aus zu starten.



Es wurde ein Problem behoben, durch das das Spiel manchmal heruntergefahren wurde, wenn nach einem Rennen eine Wiederholung angesehen wurde.



Es wurde ein Problem behoben, durch das das Spiel manchmal nach einem Rennen im "Online-Spiel" beendet wurde.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ratenschwankungen in "Knockout-Tour" und "Online-Spiel" manchmal falsch angezeigt wurden.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den es leicht zu einem Kommunikationsfehler kam, wenn man versuchte, Freunden beizutreten, die "VS-Rennen" oder "Kampf" im "Online-Spiel" spielten.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den man manchmal vor der Ziellinie von "DK-Raumhafen" durch die Wand schlüpfte.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den man manchmal nicht in die richtige Position zurückkehren konnte, nachdem man beim Gleiten zwischen "Luftschifffestung" und "Bowsers Schloss" vom Kurs abgekommen war.



Was denkst du bisher über Mario Kart World ? Verpassen Sie nicht unseren Leitfaden, z. B. zum Freischalten von Fahrern, Fahrzeugen und dem Spiegelmodus.