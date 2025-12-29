Mario Kart World ist Japans am schnellsten verkauftes Spiel der Serie aller Zeiten

HQ

Mario Kart 8 (einschließlich Mario Kart 8 Deluxe ) ist Nintendos zweitmeistverkauftes Spiel aller Zeiten, nach Wii Sports. Obwohl Mario Kart World nicht ganz die gleiche warme Resonanz erhielt, besteht kein Zweifel daran, dass es ein Top-Spiel ist, das zahlreiche Käufer angezogen hat.

Die Strategie, das Spiel mit einer teureren Version der Switch 2 zu bündeln, hat sich als genialer Schachzug erwiesen, und es wurde nun enthüllt, dass diese Strategie dazu beigetragen hat, dass es in nur 29 Wochen zum am schnellsten verkauften Mario-Kart-Spiel in Japan wurde. Der bisherige am schnellsten verkaufte Titel der Serie war Mario Kart Wii, der 89 Wochen im Land brauchte, um denselben Meilenstein zu erreichen.

Das macht Mario Kart World – wenig überraschend – sowohl zum am schnellsten verkauften Switch-2-Spiel Japans im Jahr 2025 als auch zum meistverkauften Spiel insgesamt.

Die Tatsache, dass es gebündelt ist, hat natürlich zum Erfolg beigetragen (genau wie bei Wii Sports ), aber wie wir kürzlich berichtet haben, scheint es, dass Switch-2-Bündeln mit Mario Kart World in naher Zukunft verschwinden könnten.