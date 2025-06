Mario Kart World Hersteller schließt 200cc nicht aus

HQ

Am Dienstag sind wir endlich dazu gekommen, unsere Eindrücke von fast sieben Stunden mit Mario Kart World zu teilen, und wenn ihr sie gelesen habt (wenn nicht - tut es einfach), wisst ihr, dass wir sehr positiv eingestellt sind.

Wir haben jedoch festgestellt, dass er sich etwas einfacher anfühlt als sein Vorgänger und 150 ccm nicht ganz so schnell sind, wie wir ihn in Erinnerung haben. Dies hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob es wieder möglich sein wird, 200cc zu spielen. Und das kann durchaus der Fall sein, denn in einem Interview mit dem Rolling Stone sagt Produzent Kosuke Yabuki folgendes dazu:

"Einige Spieler sind sehr zufrieden mit der Hinzufügung von Modi mit hohem Schwierigkeitsgrad wie diesem. Bedeutet das jedoch, dass wir in Betracht ziehen werden, Motorgrößen, die größer als 150 ccm sind, zu Mario Kart World hinzuzufügen? Ich fürchte, ich kann es noch nicht sagen.«

Im Grunde weiß er, dass die Spieler 200er wollen, und er schließt nichts aus, daher klingt es dennoch hoffnungsvoll für alle, die das Gefühl haben, dass das Rennen noch schneller werden soll.

Wenn du mehr von Mario Kart World sehen möchtest, findest du hier sowohl exklusive Screenshots als auch Gameplay.