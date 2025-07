Mario Kart World hat in Japan bereits mehr physische Exemplare verkauft als Mario Kart 8

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Wii U ein einziger Reinfall war, und dass ihr meistverkauftes Spiel Mario Kart 8 war. Nichtsdestotrotz ist es erwähnenswert, dass Mario Kart World nach nur sechs Wochen auf dem Markt mehr physische Exemplare verkauft hat als das achte Spiel für die Wii U.

Es lohnt sich auch, sich daran zu erinnern, dass die digitalen Verkäufe während der Wii U-Ära nicht annähernd so weit verbreitet waren, was das Ergebnis noch beeindruckender macht. Laut Famitsu (via My Nintendo News) wurden in Japan insgesamt 1.310.444 Millionen physische Mario Kart 8 Exemplare für Wii U verkauft und Mario Kart World stehen nun bei 1.365.072 physischen Exemplaren.