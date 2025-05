Mario Kart World bringt Musik von fast 30 Nintendo-Klassikern zurück

HQ

Es gibt natürlich nur wenige Spiele, die derzeit angesagter sind als das kommende Mario Kart World, das das erste neue Spiel der Serie für Nintendos Konsolen seit 2014 sein wird. Sein Vorgänger Mario Kart 8 wurde auf der Wii U schnell populär, aber erst auf der Switch explodierte er mit der Deluxe Edition, die mit über 68 Millionen verkauften Exemplaren (einer der zehn meistverkauften Titel aller Zeiten) bis zum 31. März dieses Jahres zum beliebtesten Spiel des Formats wurde.

Es ist kein Wunder, dass sich die Fans derzeit darum bemühen, vor der Veröffentlichung am 5. Juni so viel wie möglich über das Spiel zu erfahren, einschließlich der Musik. Jetzt haben engagierte Fans (über Trailer, Videos und mehr) eine Liste zusammengestellt, welche klassischen Soundtracks in Form von Remixen im Titel enthalten sind.

Schauen Sie sich die riesige Liste von fast 30 Spiel-Remixen an, die ihren Weg in Mario Kart World gefunden haben:



Super Mario Kart



Mario Kart 64



Mario Kart Doppeltes Armaturenbrett



Mario Kart Wii



Mario Kart: Super Circuit



Mario Kart DS



Mario Kart 7



Mario Kart 8



Mario Kart Tour



Super Mario Bros.



Super Mario Bros. 2



Super Mario Bros. 3



Super Mario Welt



Das neue Super Mario Bros.



Das neue Super Mario Bros. Wii



Das neue Super Mario Bros. U



Super Mario 64



Super Mario Sonnenschein



Super Mario Galaxis



Super Mario Galaxy 2



Super Mario 3D Land



Super Mario 3D-Welt



Super Mario Odyssey



Yoshis Insel



Super Mario Land 2



Super Mario Land 3



Donkey Kong Land



Es wird natürlich mehr als das im fertigen Produkt stecken, aber zumindest können wir mit Sicherheit sagen, dass es viel Fanservice in Form von Musik geben wird.