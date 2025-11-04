Mario Kart World beschleunigt auf über 9,5 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Es gibt nur wenige Spiele, die sich in Bezug auf die Popularität mit Mario Kart 8 Deluxe messen können, und so wie es aussieht, ist es derzeit das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten. So ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass der Nachfolger - Mario Kart World - einen fulminanten Start hingelegt hat - der laut Nintendo bisher 9,57 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet auch, dass über 80% aller Besitzer, die eine Switch 2 besitzen, auch Mario Kart World haben.

Das sind, gelinde gesagt, beeindruckende Zahlen. Und es schafft es sogar, Mario Kart 8 Deluxe zu überholen. Das sich seit dem Start im Jahr 2017 insgesamt 69,56 Millionen Mal verkauft hat - wobei World es bereits geschafft hat, in weniger als vier Monaten fast 14 % dieser Zahl zu erreichen - wow.

Besitzen Sie Mario Kart World ?