Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Mario Kart World

Mario Kart World beschleunigt auf über 9,5 Millionen verkaufte Exemplare

Nintendos neuester Kart-Racer hat nicht nur einen guten Start hingelegt - er reißt die Strecke regelrecht auf.

HQ

Es gibt nur wenige Spiele, die sich in Bezug auf die Popularität mit Mario Kart 8 Deluxe messen können, und so wie es aussieht, ist es derzeit das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten. So ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass der Nachfolger - Mario Kart World - einen fulminanten Start hingelegt hat - der laut Nintendo bisher 9,57 Millionen Exemplare verkauft hat. Das bedeutet auch, dass über 80% aller Besitzer, die eine Switch 2 besitzen, auch Mario Kart World haben.

Das sind, gelinde gesagt, beeindruckende Zahlen. Und es schafft es sogar, Mario Kart 8 Deluxe zu überholen. Das sich seit dem Start im Jahr 2017 insgesamt 69,56 Millionen Mal verkauft hat - wobei World es bereits geschafft hat, in weniger als vier Monaten fast 14 % dieser Zahl zu erreichen - wow.

Besitzen Sie Mario Kart World ?

Mario Kart World

Ähnliche Texte

0
Mario Kart World Score

Mario Kart World

KRITIK. Von Jonas Mäki

Jetzt ist es nicht nur Zeit für Switch 2, sondern auch für Mario Kart World, und wir haben jetzt letzteres überprüft, um herauszufinden, ob es einen Konsolenkauf rechtfertigt...



Lädt nächsten Inhalt