Mario Kart World beinhaltet Shy Guys auf Snowboards

Viele Leute waren überrascht, als Nintendo im März ankündigte, eine eigene Nachrichten-App namens Nintendo News auf den Markt zu bringen. Seitdem hat es sich als gute Quelle für Nintendo-Neuigkeiten erwiesen, da sie sich entschieden haben, die Dinge zuerst dort zu präsentieren.

Das war am Wochenende der Fall (danke an My Nintendo News), als sie die Gelegenheit nutzten, um eine Mission in Mario Kart World zu zeigen, bei der es sowohl um einen P Switch als auch um Shy Guys auf Snowboards geht. Es geht nur darum, eine winterliche Rennstrecke rechtzeitig zu absolvieren und gleichzeitig die Piste mit den bereits erwähnten Shy Guys zu teilen. Schauen Sie sich den Clip über Bluesky unten an, um zu sehen, wie es gemacht wird.

Mario Kart World wird zusammen mit Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht.