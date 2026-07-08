Mario Kart Tour wird Ende September geschlossen

HQ

Zuvor berichteten wir in den Nachrichten, dass Square Enix Final Fantasy VII: Ever Crisis abschalten wird, wobei das Mobile Game bereits im Oktober abgeschaltet wird. Es muss heute jedoch etwas im Wasser sein, denn es ist nun bestätigt, dass Mario Kart Tour auch im Herbst Sonnenuntergang sein soll.

Der letzte Betriebstag der mobilen Variante von Nintendos erfolgreicher Kart-Rennserie ist für den 30. September um 7:00 BST/8:00 MESZ geplant, und da die Schließung in weniger als drei Monaten erfolgt, wurden alle Verkäufe der Rubies-Premiumwährung eingestellt (du kannst bis zur Schließung alle Rubies auf deinem Konto ausgeben) und ebenso wurden Gold-Pass-Abonnements eingestellt. mit automatischen Verlängerungen und neuen Anmeldungen blockiert.

Nintendo bestätigt außerdem, dass die Gold Pass-Vorteile allen Nutzern vom 4. August bis zum Dienstabschaltungsdatum Ende September kostenlos zur Verfügung stehen.

Das alles geschieht, nachdem im Oktober 2023 keine neuen Inhalte mehr zum Spiel hinzugefügt werden konnten.

Leider wird Nintendo im Gegensatz zu Animal Crossing: Pocket Camp zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens keine Offline-Version von Mario Kart Tour anbieten, was bedeutet, dass das Spiel nach dem Sunset für keine Spieler mehr zugänglich sein wird.