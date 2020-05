Mario Kart Tour fährt mit zwei neuen Multiplayer-Modi auf

Mario Kart Tour, die mobile Version der millionenfach verkauften Funracer-Serie von Nintendo, hat Anfang März einen Multiplayer-Modus erhalten, auf den kürzlich mit weiteren Variationen aufgebaut wurde. Bislang konnten Spieler lediglich gegen gespeicherte Geistdaten von fremden Rennfahrern antreten, was ihnen neue Belohnungen bot. Jetzt sind endlich auch Teamrennen möglich, in denen das Match in zwei Teams à vier Spieler geteilt wird. Das funktioniert online und lokal (standortbezogen) und wer die höchsten Plätze auf dem Podium erreicht, erhält die besten Belohnungen.

Darüber hinaus ermöglicht das aktualisierte Mobile Game Spielern endlich, passwortgeschützte Lobbys für Multiplayer-Sitzungen zu erstellen. Das wurde von denjenigen gefordert, die immer nur zu einer bestimmten Zeit mit ihren Freunden oder der Familie zusammenspielen und vielleicht die eine oder andere alte Rivalität ohne Einmischung anderer Spieler ausfechten wollten. Mario Kart Tour ist ein kostenloses Spiel, das ihr auf iOS- oder Android-Geräten ausprobieren könnt.