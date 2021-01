Mario Kart Tour düst über neue Variation der Rainbow Road (SNES)

Noch bis zum 13. Januar können Spieler im Handyspiel Mario Kart Tour festlich gestaltete Rennfahrer und -karts kaufen. Nintendo hat Lakitu, Toad und Pauline in schnittige...

Apple-Nutzer laden kostenlos am liebsten Mario Kart Tour herunter

am 5. Dezember 2019 um 11:23 NEWS. Von Stefan Briesenick

Diese Woche feierte Apple die besten und begehrtesten (im Sinne von "am häufigsten heruntergeladenen") Spiele in New York City und wie Kotakumitteilt, ist Sky: Children...