Mario Kart Tour demnächst mit vier "neuen" Strecken aus Super Circuit

Das Mobile-Spiel Mario Kart Tour musste rund um den Release einiges an Kritik einstecken. Was das Spiel in jedem Fall von Beginn an richtig gemacht hat, ist die Verwendung bekannter Mario-Kart-Kurse - darunter Fan-Favoriten wie Koopa Troopa Beach, Rainbow Road und Luigi's Mansion. Diese Liste wird bald um weitere Einträge ergänzt.

2001 wurde die Highlight-Strecke Cheep-Cheep-Island in Mario Kart: Super Circuit auf dem GBA veröffentlicht. Am 30. Juni 2021 wird sie im Rahmen der Summer Tour auch für Mario Kart Tour erscheinen. Dasselbe gilt für die Strecken Sunset Wilds und Bowser Castle 1 & 2, die ebenfalls aus Super Circuit stammen.

Mit Dank an Nintendo Life!