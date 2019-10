Mario Kart Tour bald auf 125 Millionen Handys installiert

Pokémon, Zelda und die diversen Plattformer von Nintendo sind starke Titel, doch nicht alle verkaufen sich wie geschnitten Brot. Die meisten Erfolge fährt Mario Kart ein und das mobile Debüt der Reihe zeigt einmal mehr die enorme Kraft dieser Marke, die bei Menschen aller Altersgruppen zieht. Mario Kart Tour ist seit einem Monat auf Android- und iOS-Geräten unterwegs und konnte nach dieser Zeit spektakuläre Ergebnissen erzielen. Alle bisherigen Rekorde in der Mobilsparte von Nintendo wurden bereits geknackt (Pokémon Go zählt nicht, das Spiel wird von Niantic Labs und The Pokémon Company vertrieben).

Nach Schätzungen von Sensor Tower wurde das Spiel in den ersten 30 Tagen beinahe 125 Millionen Downloads Mal heruntergeladen - diese Zahl übersteigt Super Mario Run und Animal Crossing: Pocket Camp um mehr als das Fünffache. Darüber hinaus wird der negative Trend der letzten beiden Premieren, Dr. Mario und Dragalia Lost, durchbrochen. Die beiden Versuche konnten nur bescheidene Ergebnisse erzielen.

In Sachen Monetarisierung stößt der Funracer allerdings auf Widerstand, denn mit einem geschätzten Einkommen von etwa 33,6 Millionen Euro ist der Titel noch weit entfernt vom Erfolg von Fire Emblem Heroes, das im gleichen Zeitraum etwa 60,7 Millionen Euro einnehmen konnte. Verständlich, denn mit den aufdringlichen Mikrotransaktionen in Mario Kart Tour sind die Spieler alles andere als zufrieden. Außerdem dürfte das Publikum von Fire Emblem und Mario Kart nicht sonderlich viele Schnittmengen aufweisen.

All das sind natürlich nur Schätzungen und Hochrechnungen, die Daten unterscheiden sich also von den offiziellen Umsatz- oder Ertragsdaten, die Nintendo in ihrem nächsten Finanzbericht veröffentlichen wird. Am Freitag wird es eine Präsentation der Quartalsabschlüsse von Nintendo erwartet, darin wird Präsident Shuntaro Furukawa sicherlich auch über den mobilen Markt sprechen.