Mario Kart Live erstellt AR-Heimstrecken mit Lava, Wüsten und Regenbogenstraßen

Mario Kart Live: Home Circuit war sicherlich eine der überraschenderen Ankündigungen der Feierlichkeiten anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von Super Mario. Velan Studios greift die klassische Funracer-Formel auf und überträgt das Konzept auf echte, ferngesteuerte Spielzeugautos, die mit einer Kamera durch das Wohnzimmer rasen, während wir das Geschehen auf der Nintendo Switch mit zusätzlichen virtuellen Elementen erleben und kontrollieren.

Wir können konkurrierende Autos im Rennen verlangsamen, indem wir einen Schildkrötenpanzer benutzen, oder unser eigenes Kart beschleunigen, indem wir uns im Spiel einen Pilz schnappen. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen hat Nintendo Japan wurden uns diese Woche weitere Kostüme und unterschiedliche Umwelteinflüsse präsentiert. Einige dieser Bilder zeigen uns, wie der Solo-Grand-Prix-Modus jede reale Umgebung in eine Mario-Kart-Bühne verwandelt:

Wie ihr sehen könnt, erzeugt der Einzelspieler-Grand-Prix (der acht Cups umfasst) in der augmentierten Realität virtuelle Elemente, die typisch für das Pilzkönigreich sind. Dazu gehören die ikonische Rainbow Road, Streckenabschnitte im 8-Bit-Retrostil, Lava und Vulkane, die fiesen Piranha-Pflanzen oder sogar Unterwasserebenen mit frechen Cheep-Cheeps. Mario Garderobe erinnert an die schicken Kostüme, die wir zuletzt in Super Mario Odyssey gesehen haben (Entdecker, Cowboy oder Pirat) und natürlich können wir Münzen, Bananenschalen, Kettenhunde, Bob-Ombs und mehr gegen die virtuelle Koopa-Hologramm-Rivalen einsetzen.

Viel Spaß wird die junge Zielgruppe sicherlich damit haben, sich eigene Strecken im Custom-Race-Modus zu erstellen. Bis zu vier echte ferngesteuerte Autos dürfen auf diesen Kursen gegeneinander antreten. Wer sich vor der Veröffentlichung von Mario Kart Live: Home Circuit am 16. Oktober inspirieren lassen möchten, findet hier einige Ideen für Routen: