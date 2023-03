Mario Kart 8 Deluxe's Booster Course Pass Wave 4 bekommt das Veröffentlichungsdatum im Trailer

HQ

Nintendo gab uns einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die vierte Booster Course Pass-Welle von Mario Kart 8 Deluxe beinhalten wird, als der bald sechsjährige bei der Direct im letzten Monat auftauchte. Hier drehte sich alles um die Rückkehr von Birdo und den neuen Yoshi's Island-Kurs, aber jetzt ist es Zeit für alle Details, einschließlich des Veröffentlichungsdatums.

Dies in Form eines neuen Trailers, der die folgenden acht Kurse zeigt, die am 9. März zu Mario Kart 8 Deluxe kommen, wenn Sie den Booster Course Pass besitzen:



Amsterdam Drift von Mario Kart Tour



Bangkok Rush von Mario Kart Tour



DK Summit von Mario Kart Wii



Mario Circuit von Mario Kart DS



Riverside Park vom Mario Kart Super Circuit



Singapore Speedway von Mario Kart Tour



Waluigi Stadium von Mario Kart: Double Dash



Yoshis Insel



Letzteres hat eine ganze Reihe von Birdos, die gegeneinander antreten, um uns daran zu erinnern, dass diese Aufnahme lange auf sich warten ließ, wenn die Welle nächsten Donnerstag hereinbricht.