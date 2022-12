Mario Kart 8 Deluxe unterstützt jetzt benutzerdefinierte Elemente

HQ

Gestern war ein großer Tag für Fans von Mario Kart 8 Deluxe, als Welle 3 des Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass gestartet wurde. Dazu gehören zwei neue Tassen mit insgesamt acht neuen Levels. Aber das ist nicht die einzige Neuerung, denn auch das Spiel selbst hat einen Patch bekommen, der es auf Version 2.2.0 bringt.

Dies beinhaltet mehrere Anpassungen am Spiel, von denen die meisten Dinge sind, die der normale Benutzer nicht bemerken wird (obwohl der Blitz Ihren Gleiter nicht mehr schließt, wenn er in der Luft ist). Aber es gibt auch eine neue Funktion, von der wir glauben, dass Sie sie schätzen werden, und das sind benutzerdefinierte Artikel. Dank dessen können Sie jetzt ausgewählte Gegenstände deaktivieren - vielleicht, um ein ganzes Spiel mit nur blauen Muscheln zu spielen?

Seht euch die folgenden Patchnotes an:

Unterstützung für DLC

• Unterstützt jetzt kostenpflichtige DLCs: Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass, Wave 3 (zwei Tassen und acht Parcours).

Allgemein

• "Benutzerdefinierte Elemente" zu den Artikelregeln hinzugefügt.

- Dies ist eine Funktion, mit der Sie entscheiden können, welche Elemente angezeigt werden.

- Dies wird in VS Race, Balloon Battle, Coin Runners, Shine Thief, Renegade Roundup, Spielen mit Freunden, Turnieren und Wireless Play unterstützt.

- Gegenstände, die nicht so eingestellt wurden, dass sie angezeigt werden, können je nach Verbindungsumgebung und Spielsituation weiterhin angezeigt werden.

• Beim Blitzeinschlag beim Gleiten durch die Luft schließt sich der Gleitschirm nicht mehr.

• Die Zeit der Unbesiegbarkeit nach Drehen oder Abstürzen ändert sich nun, abhängig vom Fahrer oder den Maschinenteilen.

• Wenn ein Benutzer keine neuen Geisterdaten herunterladen kann, kann er jetzt alle Geisterdaten löschen, die er bis dahin heruntergeladen hat.

• "Empfohlen" in Turnieren gelöscht.

Behobene Probleme

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem keine Münzen hinzugefügt wurden, wenn die Crazy Eight-Münze eines Gegners berührt wurde.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Verwendung des Elements Boo ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verwendung des Super Horns nicht mehr als einen Gegner gleichzeitig traf.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bilder in SNES Mario Circuit 3 verzerrt aussahen.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Spieler nicht mehrere Gegenstände hintereinander in GBA Schneeland erwerben konnte.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem Punkte nicht zu einer Mitgliederliste hinzugefügt wurden, wenn ein Online-Spiel angesehen wurde.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Auswahl eines Teams die COM-Charaktere, die tatsächlich im Spiel gespielt wurden, nicht mit denen auf dem Auswahlbildschirm übereinstimmten.

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Warnton nicht abgespielt wurde, wenn eine Red Shell oder Spiny Shell von hinten kam.

• Weitere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern.