Mario Kart 8 Deluxe fällt zum ersten Mal außerhalb der Top 20 der meistverkauften Spiele in den USA

Mario Kart 8 Deluxe wurde 2017 veröffentlicht und ist seitdem konstant unter den Top 20 der meistverkauften Spiele in den Vereinigten Staaten. Monat für Monat für Monat. Aber gamesindustry.biz hat berichtet, dass dies nun nach 78 Monaten vorbei ist. Das Spiel ist mit 57 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Switch-Spiel aller Zeiten. Es ist auch das zweitmeistverkaufte Nintendo-Spiel aller Zeiten, nur hinter Wii Sports (82,9 Millionen Exemplare). Nintendo muss jedoch nicht allzu viel trauern, da Super Mario Bros. Wonder auf dem zweiten Platz liegt. Die Goldmedaille für Oktober ging an Marvel's Spider-Man 2 und die Bronzemedaille ging an Assassin's Creed Mirage.