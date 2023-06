Mario Kart 8 Deluxe enthüllt neue Charaktere und einen Kurs

HQ

Als Nintendo im Februar letzten Jahres den Booster-Kurs-Pass von Mario Kart 8 Deluxe vorstellte, wurde uns gesagt, dass die sechs Wellen herunterladbarer Inhalte bis Ende 2023 eintreffen würden. Wir nähern uns dem jetzt, also war es im Grunde eine Selbstverständlichkeit, dass das Spiel in der Direct in diesem Sommer auftauchen würde. Nicht, dass ich mich beschwere, wenn der vorletzte DLC wie ein Knaller erscheint.

Und das, ohne alles zu wissen, was in Mario Kart 8 Deluxes sechster Welle von Booster-Kurspass-Inhalten enthalten ist, denn dieser neue Trailer bestätigt nur, dass wir wieder als Petey Piranha, Kamek und Wiggler antreten werden und dass einer der acht zusätzlichen Kurse ein völlig neuer sein wird, der Squeaky Clean Sprint heißt.

Uns wird jedoch nicht gesagt, was die sieben anderen Kurse sind oder wann genau diese Welle diesen Sommer verfügbar wird, also teilen Sie mir bitte mit, welche Kurse Sie überarbeitet sehen möchten, während wir warten.