Mario Golf: Super Rush locht im Juni auf Nintendo Switch ein

Eine neue Iteration des Mario-Golf-Franchise wurde während der gestrigen Nintendo Direct offiziell bestätigt. Das Spiel heißt Mario Golf: Super Rush und es wird am 25. Juni auf der Nintendo Switch zum Hole-in-one ansetzen. Seit wir das letzte Mal ein Golfspiel aus dem Hause Nintendo gesehen haben, sind sieben Jahre vergangen. Das Nintendo-3DS-Spiel Mario Golf: World Tour von 2014 war Marios letzte Golfpartie.

In Super Rush werden einige der beliebtesten Charaktere des Pilzkönigreichs um die Wette golfen, der Titel ist aber keine superrealistische Simulation. In einem Modus geht es zum Beispiel darum, den Ball möglichst schnell ins Ziel zu befördern (die Anzahl der Schläge ist egal). Nintendo bestätigte sowohl reguläre Controller-Steuerung, als auch Bewegungs-Kontrolle. Es soll verschiedene Modi und Herausforderungen geben, darunter auch eine Kampagnenerfahrung, in der ihr euren Mii-Sportler auflevelt und verstärkt.