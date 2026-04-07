MarineLorD und Hera krönten Red Bull Wololo: Londinium-Champions

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Age of Empires und Esports sind normalerweise keine sehr bekannte Verbindung von Ideen, aber es gibt ein großes Interesse der Fans, dass sich das ändert, wie das jüngste Red Bull Wololo: Londinium-Turnier zeigt.

Die Veranstaltung fand in der vergangenen Woche statt und endete damit, dass die besten Spieler in der berühmten Royal Albert Hall in London für ein Live-Finale auf der Bühne standen, das insgesamt über 110.000 Fans anzog.

Gestern, am 6. April, fanden zwei Finals statt, mit einem spannenden Auftritt Age of Empires IV zwischen MarineLorD und Wam01, das bis zum Schluss endete, bis MarineLorD es schaffte, den Titel und die Trophäe für sich zu gewinnen.

Hinzu kam eine intensive und beeindruckende Aufholjagd in der Kategorie Age of Empires II, bei der Liereyy die Trophäe in Reichweite hielt und mit 3:0 in Führung ging, bevor Hera mit einem wahnsinnigen Reverse-Sweep vier Spiele in Folge gewann und sich den Titel sowie den Titel stahl.

Letztlich wurden die Fans mit einer beeindruckenden Leistung verwöhnt, die zeigt, dass das wettbewerbsfähige Age of Empires eine sehr vielversprechende Zukunft hat.