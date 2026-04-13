Marie-Louise Eta wird erste weibliche Trainerin in der Bundesliga und in einer der fünf besten europäischen Ligen

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Union Berlin hat Marie-Louise Eta zur neuen Cheftrainerin ernannt und ist damit die erste weibliche Trainerin in der Geschichte der Herren-Bundesliga sowie in einer der fünf besten europäischen Fußballligen (in Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich). Im Alter von 34 Jahren ersetzt Eta Steffen Baumgart, während Union Berlin auf Platz elf in der Bundesliga steht, sieben Punkte über dem Abstieg, nachdem er 2026 nur zwei Spiele gewonnen hat.

Marie-Louise Eta spielte für Turbine Potsdam, wo sie drei Bundesligatitel und einen Champions-League-Titel gewann, und später für Hamburger SV, Cloppenburg und Werder Bremen, bevor sie 2018 im Alter von 26 Jahren ihre Fußballkarriere beendete. 2023 wurde sie zur Assistenztrainerin von Marco Grote bei Union Berlin ernannt und wurde damit die erste weibliche Assistenztrainerin der Bundesliga.

Bereits im Januar 2024 schrieb sie Geschichte, als sie als erste weibliche Trainerin das Team von der Seitenlinie aus leitete, während die damalige Trainerin Nenad Bjelica eine Drei-Spiele-Sperre verbüßte. Eta wird bis zum Saisonende als Interimstrainer fungieren

Ein Sprecher von Union Berlin, Jacob Sweetman, sagte, dass die Reaktionen auf die Entscheidung zur Ernennung von Eta von einer überwiegenden Mehrheit der Fans unterstützt wurden, "zu 99 % positiv" (laut BBC). "Ich muss sagen, in meinen besten 20 Jahren bei diesem Verein bin ich mir nicht sicher, ob ich jemals so einstimmige Unterstützung für einen neuen Trainer gesehen habe. Das ist natürlich nur vorübergehend, aber sicherlich sind alle innerhalb des Vereins selbst und der Fangemeinde sehr zufrieden mit dieser Entscheidung."