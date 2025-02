Marian Turski stirbt im Alter von 98 Jahren

HQ

Marian Turski, ein Holocaust-Überlebender, der die Schrecken von Auschwitz erlitt und sein Leben der Bewahrung der Erinnerung an die Verstorbenen widmete, ist im Alter von 98 Jahren gestorben, wie Polityka berichtete, das polnische Magazin, für das er jahrzehntelang arbeitete.

Geboren als Moshe Turbowicz im heutigen Litauen, wurde er als Teenager in das Ghetto von Lodz gezwungen, bevor er nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, wo er seinen Vater und seinen Bruder verlor. Er überlebte brutale Todesmärsche und wurde schließlich 1945 von der sowjetischen Roten Armee befreit.

Nach dem Krieg ließ er sich in Polen nieder, wo er ein angesehener Journalist, Historiker und eine führende Stimme im Gedenken an den Holocaust wurde und eine Schlüsselrolle bei der Gründung des Polin-Museums für die Geschichte der polnischen Juden spielte. Turski, der 2018 zum Ehrenbürger Warschaus ernannt wurde, warnte bis in seine letzten Lebensjahre hinein vor dem zunehmenden Antisemitismus und hielt eindringliche Reden.