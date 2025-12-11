Mariachi Legends bietet Metroidvania-Abenteuer "im Herzen Mexikos"

Wir werden morgen (um 2:00 Uhr morgens) viele spannende Ankündigungen sehen, wenn die Game Awards beginnen. Aber natürlich kann nicht jeder dabei sein, und während der Latin American Games Showcase hat Halberd Studios nun einen neuen Metroidvania-Titel angekündigt.

Das betreffende Spiel heißt Mariachi Legends und hat einen Grafikstil, der gleichermaßen mexikanisches Design und Retro ausstrahlt, und es scheint ein brutales Abenteuer mit wirklich coolen Pixeln zu werden – man denke an Guacamelee trifft Castlevania: Symphony of the Night. Die reichhaltige Prämisse wird wie folgt beschrieben:

"Mariachi Legends ist ein brutales, pixelartiges, kampffokussiertes Metroidvania, das im Herzen Mexikos spielt. Du spielst Pablo Cruz, einen Detektiv, der selbst einen Deal mit dem Tod eingeht. Sie verleiht ihm die Macht, sich in die mächtige La Sombra zu verwandeln, damit er gegen die Verbrecher zurückschlagen kann, die seine Heimatstadt bedrohen. Im Gegenzug schwört Pablo, Madre Catrina das zu übergeben, was ihr immer entgangen ist: den Mann, der sich ihrer Macht widersetzte und unsterblich wurde. Tauche ein in eine düstere, filmische Geschichte über Leben und Tod, Familienbindungen und historische Wurzeln, während du schnellen Kampf meisterst und eine Welt voller Geheimnisse, Folklore und Gefahren erkundest."

Wir haben an diesem besonderen Tag einen ersten Trailer, den Sie unten finden können. Die Premiere soll im zweiten Quartal 2026 auf PC, PlayStation, Switch und Xbox stattfinden.