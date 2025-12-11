María Corina Machado, venezolanische Nobelpreisträgerin, erscheint nach monatelangem Untertauchen in Oslo

HQ

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado erschien über Nacht in Oslo, um ihren Friedensnobelpreis entgegenzunehmen, und trat nach monatelangem Untertauchen vor der Maduro-Regierung erstmals seit fast einem Jahr wieder öffentlich auf.

Machado, der unter einem Einreiseverbot stand und mit Verhaftung bedroht wurde, unternahm eine heimliche Reise aus Venezuela. Berichten zufolge reiste sie verkleidet, schlich sich durch militärische Kontrollpunkte und entkam mit dem Boot, wollte jedoch keine Details bestätigen.

Sie kannte die Risiken des Reisens, war aber fest entschlossen, teilzunehmen

Sie begrüßte jubelnde Menschenmengen von einem Hotelbalkon und kam später herunter, um ihre Anhänger zu treffen. In einem Interview sagte sie , sie kenne die Risiken des Reisens, sei aber entschlossen gewesen, teilzunehmen, und bezeichnete den Moment als emotional, nachdem sie ihre Kinder mehr als ein Jahr lang nicht sehen oder berühren konnte.

Machado warf Nicolás Maduros Regierung vor, als kriminelles Regime zu agieren, und weigerte sich zu sagen, ob sie die jüngsten US-Militäraktionen in der Region unterstützt. Sie sagte, sie sei bereit, bei der Bildung einer Übergangsregierung zu helfen, und versprach, nach Venezuela zurückzukehren.