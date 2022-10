Margot Robbies Harley Quinn bekommt atemberaubende Sideshow Collectibles Statue

HQ

Harley Quinn feierte gerade 30 Jahre als Charakter, nachdem er am 11. September 1992 in Batman: The Animated Series als Sidekick für Joker debütierte. Seitdem ist sie zu einer der ikonischsten Figuren im DC-Universum geworden, und eine Person, die viel dazu beigetragen hat, ist Margot Robbie.

Sie hat Harley Quinn sowohl in Suicide Squad-Filmen als auch in Birds of Prey gespielt und eine große Fangemeinde aufgebaut, die diese Harley Quinn für die beste Version hält. Die animierte TV-Serie Harley Quinn hat auch Looks, die von Margot Robbies Inkarnation inspiriert sind.

Jetzt können Fans von Harley Quinn eine absolut atemberaubende Statue vorbestellen, die 21 "/ 53 cm groß ist und von Sideshow Collectibles hergestellt wird und im Sommer 2023 ausgeliefert wird. Aber ein riesiges und extrem detailliertes Stück wie dieses ist nicht billig und es kostet $ 600, wenn Sie vorbestellen möchten. Schauen Sie sich ausgewählte Bilder unten an.

Werden Sie sich dieses großartige Harley Quinn-Stück gönnen?