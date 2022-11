Margot Robbies Fluch der Karibik-Film wurde anscheinend abgesetzt

HQ

Für eine Weile gab es Pläne für einen weiblich geführten Fluch der Karibik-Film, in dem Margot Robbie die Hauptrolle gespielt hätte. Während Details der Handlung nie wirklich bestätigt oder angedeutet wurden, wurde angenommen, dass der Film trotz des Mangels an Informationen noch in Arbeit war, dies jedoch möglicherweise nicht mehr der Fall ist.

Während eines Interviews mit Vanity Fair sprach Robbie über das Projekt und bestätigte scheinbar, dass es nicht mehr passieren wird.

"Wir hatten eine Idee und wir entwickelten sie für eine Weile, vor Ewigkeiten, um mehr von Frauen geführt zu haben - nicht völlig weiblich geführt, sondern nur eine andere Art von Geschichte - von der wir dachten, dass sie wirklich cool gewesen wäre, aber ich denke, sie wollen es nicht tun ", sagte Robbie.

Obwohl es nie bestätigt wurde, dachte man für eine Weile, dass Robbies Pirates-Film der erste einer neuen Trilogie gewesen wäre, der als eine Art Neustart für das Franchise fungierte. Da dies scheinbar vereist ist, bleibt die Zukunft für Fluch der Karibik wieder einmal sehr unklar.