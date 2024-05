Margot Robbies Fluch der Karibik-Film ist noch nicht tot

HQ

Der Nebel um Disneys karibischen Ozean lichtet sich stetig, da wir immer mehr offizielle Informationen darüber erhalten, was die Zukunft für die Pirates of the Caribbean -Serie bereithält.

Diese neuesten Informationen stammen vom außergewöhnlichen Produzenten Jerry Bruckheimer, der in einem Interview mit Entertainment Weekly enthüllte, dass einige der ehemals gemunkelten Projekte noch am Leben sind und dass der kommende Hauptteil ein Reboot sein wird.

Bruckheimer sagt: "Es sind zwei verschiedene Filme. Wir hoffen, dass wir beide machen können, und ich denke, Disney stimmt zu, dass sie auch die Margot machen wollen."

Dies bezieht sich sowohl auf Pirates of the Caribbean 6 als vollständiges Reboot der Serie als auch auf einen zusätzlichen Film unter der Leitung von Margot Robbie, der in den letzten Jahren tot schien.

Über das Reboot fügt Bruckheimer hinzu: "Ich denke, er hat es geschafft. [Serienautor Jeff Nathanson] hat einen erstaunlichen dritten Akt bekommen. Wir müssen nur den ersten und zweiten aufräumen und dann werden wir es schaffen. Aber er hat einen großartigen, großartigen dritten Akt geschrieben."

Der Produzent sprach auch über Johnny Depp und ob der Schauspieler wieder als Captain Jack Sparrow auftreten wird.

"Es ist ein Reboot, aber wenn es nach mir ginge, wäre er dabei. Ich liebe ihn. Er ist ein guter Freund. Er ist ein erstaunlicher Künstler und er hat einen einzigartigen Look. Er erschuf Captain Jack. Das stand nicht auf dem Papier, das war er, der ein wenig Pepé Le Pew und Keith Richards machte. Das war seine Interpretation von Jack Sparrow."

Freust du dich zu hören, dass Bruckheimer noch nicht mehr Pirates of the Caribbean aufgegeben hat?