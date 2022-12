Margot Robbie will eine Harley Quinn und Poison Ivy Filmromantik

HQ

Auch wenn es Lady Gaga sein wird, die Harley Quinn spielt, wenn wir die Figur das nächste Mal in einem Live-Action-Film sehen, da sie für die Rolle in Joker: Folie à Deux bestätigt wird, haben die Fans Margot Robbie nicht vergessen.

Sie war diejenige, die Harley Quinn nach ihrem Auftritt in Suicide Squad von 2016 zu einem festen Bestandteil des DC-Universums machte. Seitdem hat sie auch Birds of Prey und letztes Jahr The Suicide Squad gemacht und für beide viel Lob bekommen. Dies hat auch zu einer Zeichentrickserie namens Harley Quinn geführt, in der sich der Charakter schließlich in Poison Ivy verliebt, was auch in den Comics passiert ist.

In den aktuellen Filmen haben wir Poison Ivy noch nicht einmal gesehen, aber Robbie hofft, dass sich das ändern wird und würde gerne die Romanze der beiden Bösewichte machen. Im Gespräch mit ComicBook.com sagt sie:

"Ich dränge seit Jahren darauf. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich darauf gedrängt habe. Ich will es auch."

Margot Robbie hat nicht ausgeschlossen, irgendwann als Harley Quinn zurückzukehren, und als sie gefragt wurde, wer ihrer Meinung nach Poison Ivy spielen sollte, wenn sich die beiden Charaktere jemals auf der Leinwand treffen würden, sagte sie:

"Ehrlich gesagt, wenn ich mir vorgestellt habe, stelle ich mir immer Poison Ivy in den Comics vor. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass eine Schauspielerin es tut, aber ich stimme zu, das wäre so gut."

Wir hätten sicherlich nichts dagegen, Margot Robbies Rückkehr als Harley Quinn zu sehen, aber was denkst du? Und ist eine Liebesgeschichte mit Poison Ivy eine gute Idee?