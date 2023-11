Margot Robbie vergleicht sich und Greta Gerwig mit De Niro und Scorsese

Margot Robbie glaubt nicht, dass Barbie eine Fortsetzung haben wird

am 29. November 2023 um 08:32 NEWS. Von Marcus Persson

"Wir haben es nicht als Trilogie oder so gebaut. Es war, als hätte Greta alles in diesen Film gesteckt, also kann ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommen würde."