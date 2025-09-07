Margot Robbie und Jacob Elordi vereinen sich für den dampfenden Film Wuthering Heights des Regisseurs von Saltburn

Nach dem sehr denkwürdigen Saltburn haben wir darauf gewartet, zu sehen, was als nächstes für Regisseurin Emerald Fennell kommt. Der Filmemacher wird bereits Anfang 2026 zurückkehren, für einen weiteren Streifen, der heiß und schlüpfrig ist und wieder mit Jacob Elordi in der Hauptrolle zu sehen ist, wenn auch mit einer ganz anderen Prämisse.

Dieses Mal nutzt Fennell ihre Talente, um Wuthering Heights anzupassen. Der Roman von Emily Bronte wird in einer Kinoversion mit Elordi und Margot Robbie in den Hauptrollen verfilmt, und wenn man sich an einige der Momente aus Saltburn erinnert, sollten wir natürlich einen eher sinnlichen Film erwarten, wenn er Premiere hat.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Wuthering Heights ist und was sie erwartet, fügt die Inhaltsangabe hinzu: "Eine leidenschaftliche und turbulente Liebesgeschichte, die vor der Kulisse der Yorkshire-Moore spielt und die intensive und zerstörerische Beziehung zwischen Heathcliff und Catherine Earnshaw erforscht."

Wann Wuthering Heights Premiere haben wird, wird der Film am 11. Februar in die internationalen Kinos und am 13. Februar in die USA kommen. Schauen Sie sich den Trailer unten an, der Songs von Charli XCX aller Menschen enthält.