Margot Robbie und Colin Farrells A Big Bold Beautiful Journey floppt mit nur 8 Millionen Dollar an den Kinokassen

Die Leute haben einfach nicht wirklich Lust auf eine herbstliche Liebeskomödie, wie es scheint, denn Colin Farrells und Margot Robbies A Big Bold Beautiful Journey hat am vergangenen Wochenende niemanden an den Kinokassen angezogen. Trotz seiner Besetzung und der interessanten Prämisse haben die Kritiker den Film vor der Veröffentlichung zerrissen, und auch wenn er bei weitem nicht als der schlechteste Film des Jahres 2025 angesehen wird, scheint der Reiz für die Kinobesucher einfach nicht da zu sein.

Anstatt A Big Bold Beautiful Journey zu schauen, setzten sich die Leute stattdessen noch einmal hin, um den neuesten Demon Slayer-Film zu sehen. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle hat laut Deadline mittlerweile weltweit 555 Millionen US-Dollar erreicht und ist damit der umsatzstärkste Anime-Film aller Zeiten und der größte japanische Film aller Zeiten auf globaler Ebene.

Das sind zwei große Gewinne für ein Genre, das zuvor als Nische galt. Demon Slayer erweist sich weiterhin als weltweiter Erfolg, kann aber nicht ganz an den Erfolg seines Vorgängers in Japan heranreichen. Infinity Castle liegt bei 34 Milliarden Yen, während der letzte Film, Mugen Train, 41 Milliarden Yen erreichte. Trotzdem ist noch Zeit für Infinity Castle, diesen Platz einzunehmen.