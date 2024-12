Margot Robbie reflektiert in "The Wolf of Wall Street" über die kühnen Risiken, die ihre Karriere geprägt haben

HQ

In einem kürzlichen Interview im Talking Pictures-Podcast sprach Margot Robbie über einen der Schlüsselmomente ihrer Karriere – ihre Entscheidung, bei den Dreharbeiten zu The Wolf of Wall Street mutige Risiken einzugehen.

Ihre Entscheidung, sich auf der Leinwand nackt zu zeigen

In ihrer Rolle der Naomi Lapaglia an der Seite von Leonardo DiCaprios Jordan Belfort verriet Robbie, dass sie einen großen Einfluss auf eine bestimmte Szene hatte, in der Naomi ihren Ehemann zur Rede stellt. Ursprünglich schlug Regisseur Martin Scorsese vor, dass sie für die Szene eine Robe tragen sollte, aber Robbie fand, dass sie nicht zu ihrer Figur passte. Sie wusste, dass Naomi völlig nackt herauskommen würde – und ihre Verletzlichkeit als Machtakt nutzen würde.

Eine improvisierte Ohrfeige für Leonardo DiCaprio

Aber Robbies waghalsiger Ansatz hörte hier nicht auf. Bei ihrem letzten Vorsprechen folgte sie nicht der Anweisung des Drehbuchs, DiCaprio zu küssen, sondern improvisierte und schlug ihn. Zuerst herrschte eine peinliche Stille, aber bald lachten sowohl DiCaprio als auch Scorsese und sagten ihr, wie großartig es war. Trotzdem konnte Robbie nicht anders, als sich selbst zu hinterfragen, weil sie dachte, dass sie vielleicht zu weit gegangen war, und sich sogar Sorgen über die Konsequenzen ihres Handelns machte.

Bereiten Sie emotionale Szenen vor, indem Sie den Titanic-Soundtrack hören

Sie teilte auch einen surrealen Moment vom Set, während sie sich auf eine besonders emotionale Szene vorbereitete, in der Naomi die Scheidung verlangt. Um in den richtigen emotionalen Zustand zu kommen, hörte sie sich den Soundtrack Titanic an. Die Erfahrung wurde noch seltsamer, als sie zufällig die Titanic -Stars Kate Winslet und DiCaprio vorbeigehen sah und ihr das Gefühl gab, in eine andere Welt eingetreten zu sein.

Ihre ikonische Rolle als Durchbruchsfigur

Rückblickend schreibt Robbie ihren furchtlosen Entscheidungen zu, dass sie nicht nur Lob verdient haben, sondern auch ihre Karriere verändert haben. Damals war sie noch relativ unbekannt, hatte Rollen in Serien wie Pan Am und City Homicide, aber heute ist sie eine Oscar-Nominierte und einer der größten Stars Hollywoods. Wenn Robbie über ihre Entscheidungen nachdenkt, sagt sie, dass ihr Instinkt und ihr Engagement für die Rolle entscheidend waren. Naomi ging alles Risiken ein, und genau das tat Robbie.