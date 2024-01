Margot Robbie möchte, dass andere Schauspielerinnen Harley Quinn spielen

Wir erinnern uns zwar nicht gerne an alles aus dem DCEU, aber in einer Sache sind sich viele Fans einig: Margot Robbie hat bei der Darstellung von Harley Quinn großartige Arbeit geleistet. Trotz des schlechten Materials des ersten Suicide Squad-Films stach sie hervor und hat den Charakter seitdem mit jedem Film, in dem sie mitgespielt hat, weiterentwickelt.

Es scheint jedoch, dass Robbie nicht für immer Quinn spielen will. In einem Interview mit Variety sagte sie, dass es ihr Traum für Harley war, sie an andere Schauspielerinnen weiterzugeben. "Ich wollte immer, dass Harley eine Figur ist, die an andere Schauspielerinnen weitergegeben wird, so wie es so viele ikonische männliche Charaktere gibt. Das war immer ihr Traum", sagte sie.

Wir wissen bereits, dass Lady Gaga eine Version von Harley Quinn in Joker: Folie à Deux spielen wird, aber vielleicht bedeutet das auch, dass in James Gunns neuem DCU eine andere Version der Figur geplant ist.