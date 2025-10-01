Margot Robbie ist immer noch an neuem Pirates of the Caribbean Film beteiligt

HQ

Jerry Bruckheimer hat bestätigt, dass sich ein neues Skript für das kommende Pirates of the Caribbean 6 noch in der Entwicklung befindet. Der Produzent des Seefahrer-Franchise bestätigte auch, dass Margot Robbie - die ursprünglich an ein anderes Drehbuch für die Wiederbelebung der Serie gebunden war - immer noch an Bord ist, egal welche Version des Films kommt.

"Wenn wir es nicht auf der Seite haben, wird es nicht auf den Bildschirm kommen." Bruckheimer erzählte TheWrap. "Wir hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt zwei Drehbücher, und dann fiel eines irgendwie aus und wir haben uns für das andere entschieden."

Bruckheimer sprach auch über die Rückkehr von National Treasure und sagte, dass das Team hinter National Treasure 3 " näher kommt", um den Film zum Leben zu erwecken. Die Absicht ist, Nic Cage für die Fortsetzung zurückzubringen.

Was Pirates of the Caribbean betrifft, so scheint es, dass noch einige stürmische Meere vor uns liegen, aber die Absicht ist immer noch da, dass wir noch einmal zur Insel Tortuga zurückkehren.