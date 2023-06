Margot Robbie hatte eine Erkrankung, bevor sie dem Film Barbie beitrat

HQ

Barbie ist einer der, wenn nicht sogar der am meisten diskutierte Film des Jahres, in dem Margot Robbie die Rolle der ikonischen Puppe übernimmt. Robbie war anscheinend begeistert, mit Greta Gerwig zusammenzuarbeiten, aber sie hatte eine kleine Nachfrage, bevor sie beitrat.

In der Kelly Clarkson Show sagte sie:

"Das erste, was ich zu Greta sagte, als wir uns zum ersten Mal zusammensetzten und über den Film sprachen, war, dass ich sagte: 'Ich werde deiner Vision folgen. Was auch immer dieser Barbie-Film sein soll, lasst uns das tun. Nur, dass ich nur einen Gefallen habe..." Bitte, bitte, bitte, können wir ein Traumhaus haben, in dem sie eine Rutsche hat, die von ihrem Schlafzimmer zu ihrem Pool führt? Denn das ist mein Lebensziel."

Es ist ein ziemlich angenehmer Gefallen, wenn man bedenkt, dass Schauspieler oft mehr Bezahlung, bessere Bedingungen, einen größeren Trailer und mehr verlangen, wenn sie sich für einen Film anmelden, aber es scheint, dass Robbie glücklich war, dort zu sein, solange sie ihre Rutsche hatte.

Freust du dich auf Barbie?