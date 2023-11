Margot Robbie glaubt nicht, dass Barbie eine Fortsetzung haben wird

HQ

Zusammen mit Oppenheimer war es Barbie, die diesen Sommer in den Kinos aufräumte und dazu beitrug, das zu schaffen, was viele für einen der unerwartetsten Erfolge der letzten Jahre halten. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Barbie der 14. umsatzstärkste Film der Geschichte, mit Einnahmen von fast 1,45 Milliarden Dollar, was natürlich ebenso absurd wie lustig ist (für die Beteiligten).

Mit diesem Erfolg stellt sich die ewige Frage nach Fortsetzungen, über die die Regisseurin des Films, Greta Gerwig, höchstwahrscheinlich bereits in irgendeiner Form mit Mattel und Warner Bros. gesprochen hat. Aber Margot Robbie auf der anderen Seite, die in dem Film die berühmte Plastikpuppe Barbie spielte, glaubt nicht, dass es weitere Filme geben wird. Zumindest nicht im Moment, und in einem Interview mit AP Entertainment sagte sie Folgendes:

"Ich denke, wir haben alles in dieses Spiel gesteckt. Wir haben es nicht gebaut, um eine Trilogie oder so etwas zu werden. Es war, als hätte Greta alles in diesen Film gesteckt, also kann ich mir nicht vorstellen, was als nächstes kommen würde.

"Ich würde sagen, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass Originalfilme an den Kinokassen immer noch große Erfolge erzielen können. Es muss kein Sequel oder Prequel oder Remake sein. Es kann völlig originell sein. Es kann immer noch groß sein, wenn man bedenkt, dass das Budget dafür groß ist.

"Nur weil es eine weibliche Hauptrolle gibt, heißt das nicht, dass sie nicht alle vier Quadranten treffen wird, was meiner Meinung nach ein Missverständnis ist, das viele Leute immer noch haben. Es ist also wirklich wichtig, dass Barbie gut abgeschnitten hat.

"So schön es auch ist, es ist auch sehr wichtig, dass es gut läuft, damit die Leute auch in Zukunft große originelle Ideen haben und das Budget erhalten, um sie richtig umzusetzen."

