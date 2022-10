Margot Robbie freut sich, Lady Gaga gegen Harley Quinn spielen zu sehen

HQ

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, bekommt Joker eine Fortsetzung, und es scheint ganz anders zu sein. Es heißt Joker: Folie à Deux und wird angeblich ein Musical mit Lady Gaga als psychisch instabile und sogar abgelenkte Harley Quinn sein.

Eine Person, die wirklich glücklich über diese Wahl ist, ist Miss Harley Quinn selbst, Margot Robbie. Sie war die erste Frau, die die Figur in einem Live-Action-Film porträtierte, als Suicide Squad 2016 Premiere feierte. Sie spielte auch Quinn in Birds of Prey und letztjähriger The Suicide Squad. Jetzt sagt sie zu MTV News, dass sie froh ist, dass Quinn zu einer Figur wie Batman oder Spider-Man geworden ist, die an großartige Schauspielerinnen weitergegeben werden kann, indem sie ihre Versionen von ihr macht, und das ist etwas, von dem Robbie glaubt, dass es unter weiblichen Helden nicht so üblich ist:

"Es macht mich so glücklich, weil ich von Anfang an gesagt habe, alles, was ich will, ist, dass Harley Quinn einer dieser Charaktere ist, so wie Macbeth oder Batman immer von einem großartigen Schauspieler zu einem großartigen Schauspieler weitergegeben werden."

Im selben Interview fügt sie später hinzu:

"Es ist eine große Ehre, ein Fundament aufgebaut zu haben, das stark genug ist, dass Harley jetzt einer dieser Charaktere sein kann, die andere Schauspieler spielen können. Ich denke, sie wird etwas Unglaubliches damit machen."

Glaubst du, dass Lady Gaga eine bessere Harley Quinn als Margot Robbie machen kann?