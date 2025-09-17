Margot Robbie enthüllte, dass sie von Twilight besessen war, als sie jünger war

Margot Robbie hat sich nie gescheut, über die Medien zu sprechen, die ihre Erziehung beeinflusst haben. Egal, ob es darum geht, ein Harry-Potter-Nerd zu sein oder ein alter Freund, der von John Cena besessen war, Robbie trägt ihre Einflüsse auf der Zunge und hat jetzt enthüllt, dass sie - wie fast jedes andere Mädchen und jede andere Frau auf dem Planeten - von Twilight besessen war.

In einem Interview für ihr kommendes Liebesdrama mit Colin Farrell "A Big Bold Beautiful Journey" verriet Robbie, dass sie sich als Kind ein Zimmer mit ihrem Bruder teilte, was bedeutete, dass eine Hälfte Postern berühmter männlicher Prominenter zu dieser Zeit gewidmet war. Chris Hemsworth und ihr Co-Star Colin Farrell werden neben einem gewissen Robert Pattinson gelobt.

Twilight kam 2008 heraus und machte Robbie zu 18, als sie zum ersten Mal einen glitzernden Edward Cullen sah, aber jeder Teenager-Schwarm kann schnell zu einer Obsession werden, selbst wenn man nach dem Standard der meisten Regierungen zu diesem Zeitpunkt so ziemlich erwachsen ist.

Es ist schwer, sich in jedem Alter nicht in Pattinson zu verlieben. Der neue Batman bleibt ein Frauenschwarm für alle Altersgruppen, auch wenn er selbst auf die 40 zugeht, sei es durch stoische Auftritte wie in The Batman aus dem Jahr 2022 oder die seltsamen Stimmen, die er in Filmen wie Mickey 17 und The Boy and the Heron zur Schau stellt.

