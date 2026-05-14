Margo's Got Money Troubles wird für eine zweite Staffel zurückkehren

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Nach der Premiere Mitte April und dem Abschluss der ersten Staffel Ende Mai hat Apple TV nun angekündigt, dass die Dramedy-Serie Margo's Got Money Troubles in Zukunft für eine zweite Staffel zurückkehren wird.

Wie in den sozialen Medien bestätigt wurde, wird die von Elle Fanning geführte Serie für ein weiteres Kapitel zurückkehren, das nach den Ereignissen der ersten Staffel fortgesetzt wird. Wir haben noch keinen Zeitplan, wann die Serie zurückkehren wird, aber wenn man die Produktionsrate von Apple TV für andere Serien betrachtet, ist eine neue Staffel im folgenden Jahr meist möglich. Erwarten Sie also vielleicht 2027 mehr von Margo.

Für mehr aus der Show könnt ihr unsere spezielle Rezension zu Margo's Got Money Troubles hier lesen.